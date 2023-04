Član Leta 3 Zoran Prodanović Prlja izazvao je burne reakcije navijača Hajduka zbog svoje objave na Twitteru u kojoj se sprdao s juniorima Hajduka, koji su s 5-0 izgubili od AZ Alkmaara.

Naime, uz fotografiju fritula Prlja je napisao: "Neka se momci naviknu."

"Pazite, da je on kritizirao neku igru Hajduka, Rijeke, gdje su seniori i tako, ali dirati u djecu koja su napravila čudo. I sad se nađe netko iz tih redova kulturnjaka, to me najviše muči. Oni kao javni radnici, taj gospodin dotični nikako to nisu smjeli napravit", kazao je kroničar Hajduka Edo Pezzi.

'Da tako nešto napravim, zatvorio bih se u Vrapče'

Ipak, ovo seže još daleko u povijest kada su riječki navijači Hajdukov poraz, umjesto očekivane titule, nazvali fritulom. Cijelu povijest skandala objasnio je riječki novinar.

"Povijest fritule titule je vrlo jednostavna. Ona je došla iz Splita i njezin autor je novinar SD koji je rekao da igre Hajduka i njihovi uspjesi mirišu na titulu. Nažalost, kako je prošlo punih 20 godina i kako Hajduk nije osvojio titulu, onda imamo situaciju da svake godine miriše na titulu, ali na kraju mogu osvojit samo fritulu", govori za RTL Direkt riječki novinar Edi Prodan.

Fritula je naljutila i odvjetnika, koji sam za sebe kaže da je opsjednut s Hajdukom.

"Onog dana kada bilo kojem Zg ili Ri djetetu poželim išta loše, poslat ću samog sebe u pi*ku materinu, uzet uputnicu i zatvoriti se u Vrapče na barem 5 godina. Juniorima vašeg kluba želim sve najbolje, Vama da nastavite na psihijatriji stvarati sjajnu muziku", napisao je Ljubo Pavasović Visković.

'Ne prihvaćam njegovu ispriku'

No, jedna radiopostaja iz Dalmacije zbog izjave o juniorima Hajduka prestaje s emitiranjem grupe Let 3 i time je napravila presedan. Tako da ni jednu pjesmu Leta 3, u njihovom eteru više - nećete čuti. Prlja se odmah danas ispričao.

"Priznajem, pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže, a to su naša djeca i beskrajno mi je žao zbog toga, te ovim putem molim svih koje je povrijedila moja objava za oprost", napisao je Prlja.

"Njegovu ispriku apsolutno ne prihvaćam to da vam kažem. To je priča za malu djecu. Gledajte, ja mislim da bi se on tek otrijeznio da sutra u komentarima svoje klape na Eurosongu doživi nešto slično", kazao je Pezzi.