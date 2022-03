U studiju Net.hr-a gostovao je potpredsjednik SDP-a i predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić, koji je govorio o padu bespilotne letjelice u Zagrebu.

Upitan hoće li hrvatska javnost ikada saznati čija je to letjelica i odakle je ona došla, Hajdaš Dončić kaže da vjerojatno neće. "Kada ste recimo odbor za nacionalnu sigurnost ili obranu, a isto tako i dužnosnici koji su u izvršnoj vlasti, zapravo bi se trebali pridržavati određenih certifikata o sigurnosti i striktno kontrolirati podatke koji mogu izlaziti van. Neki podaci moraju ostati zaključani i tajni. Ono što se može reći jest da je letjelica najvjerojatnije došla s područja Ukrajine", kaže dodajući da tu govorimo o jednom širom području.

"Ono što je vidljivo i što se može komunicirati do jedne određene razine jest da je to stari tip letjelice koji je vjerojatno zbog rata modificiran te je uslijed nekih tehničkih grešaka promijenio smjer. I tu treba stati. Rezultate same istrage, je li on imao 120 kilograma eksploziva ili 40 kilograma, je li ga uopće nije imao, to sada s ove pozicije uopće nisu ključni elementi za neku ozbiljnu raspravu", kaže.

"Ovdje vidim isključivo jednu ozbiljnu političku, a prije svega i sigunosnu raspravu na nekoliko ključnih postulata. Prvi je taj koji se tiče NATO saveza. Tu Hrvatska mora postaviti pitanje kako je moguće da takva letjelica prođe kroz zračni prozor dvije države koje su u NATO savezu, koje se međusobno vjerojatno onda ne obavještavaju i uđe u zračni prostor Hrvatske, tamo biva sedam minuta, sve dok zbog nedostatka goriva ne pada. To je ključno i prvo pitanje kako je to moguće", veli Hajdaš Dončić.

"Drugo pitanje koje se tiče hrvatske sigurnosti je pitanje imamo li mi protuzračnu obranu i kako ona može reagirati. To su pitanja za Vladu RH. Mi kao država koja jesmo u NATO savezu, ali koja smo mala i nismo baš na prvoj liniji ovog otvorenog sukoba, definitivno prvo moramo razmišljati o svojim interesima", kaže, dodajući da trebamo vidjeti što možemo financijski izdržati i odabrati neki sustav koji je Hrvatskoj prihvatljiv. "Treći postulat je ima li Hrvatska sustav obavještavanja građana. Mislim da je tu sustav zakazao", smatra.

Plenković skreće pažnju sa svojih afera

"Apsolutno nije primjereno da bilo tko komentira istragu koja je u toku, koju provodi određeni dio ministarstva obrane i koji je još uvijek tajan. Tek nakon toga se obavještava javnost o rezultatima istrage - kakav je tip letjelice, koja vrsta. Cijela ova kakofonija, ima eksploziva - nema eksploziva, ruska je, ukrajinska je, stvara dodatnu nervozu i zbunjenost među građanima Hrvatske", govori Hajdaš Dončić.

"Usudio bih se ovdje dati političku ocjenu da to gospodin Plenković radi namjerno da skrene pažnju s određenih afera, koje su baš u tom trenutku išamarale njegovu Vladu. Govorimo o uhićenju ministra Horvata, govorimo o skidanju imuniteta članovima Vlade. To je ključno pitanje. Neće cijelo vrijeme Ukrajina zauzimati naslovnice medija", kaže, dodajući da ćemo se mi nakon toga vratiti našim problemima.

Nakon pada letjelice, Hajdaš Dončić je odmah zatražio očitovanje sigurnosnih službi. Očitovanje je dobio, no kaže kako postoji certifikat o sigurnosti koji mu zabranjuje da nešto više priča. "Tu treba stati. Treba prepustiti forenzici i stručnjacima da utvrde što je to, a ne svaki dan parcijalno ono što smo načuli, uzeti nekako izvješće i to onda komentirati. Ovo što radi Plenković nije dobro. To generalno nije dobro", kaže.

Istaknuo je da je bilo bezveze prije nego završi istraga komentirati bilo što o eksplozivu. "Vjerojatno je glavni tajnik NATO-a dobio nekakvo izvješće o čemu se radilo, on je politički imenovana osoba i vjerojatno mu je do mozga doprijelo da sustav njihov nije dobro funkcionirao", kaže. Na pitanje je li zadovoljan kako su službe reagirale nakon pada letjelice, kaže da su oni kao saborski odbor vrlo brzo dobili preliminarno izvješće te da po tom pitanju nema nikakvih primjedbi, no za bilo kakvu daljnju analizu treba pričekati.

O samoj letjelici veli da su to zastarjeli oblici letjelice. "Da se kajkavski izrazim, Bog zna tko je 'šrafil' po tome. Rat je tamo, pitanje je kakve oni sve stvari vade. Ukrajina baš nije u prilici, kao niti taj odmetnuti dio od Ukrajine, da nabavljaju neko oružje. To vjerojatno tamo kopaju po nekakvim hangarima od Sovjetskog Saveza", dodaje Hajdaš Dončić.

Zbog "uznemiravanja građana", predsjednik je nakon što su neki dan francuski vojni avioni "proparali" nebo iznad Zagreba, zabranio preletavanje aviona iznad Hrvatske na visini ispod 600 metara, dok se Vlada pravdala da su to vježbe te da je to pokazatelj da Hrvatska ima dobru komunikaciju sa strateškim partnerima. Smatram da je cijelu ovu priču bolje komunicirao predsjednik Milanović. "Nakon onog prvog stresa, to je dodatno uznemirilo građane. Meni je to više sličilo kao određeni PR, osobito nad Zagrebom, jer u operativnom planu vježbi nije bila predviđena vježba iznad Zagreba", kaže.

"Pogledajte samo logiku - zašto to nije rađeno prije tri tjedna, dok nije pao dron? Kada vi dajete neku lažnu sigurnost, i još nisko prelijećete, to ne znači da ste vi sigurni. Vidite kako neka letjelica kao dron može doći u Zagreb", dodaje Hajdaš Dončić.

Članstvo u NATO-u nam treba

Plenković je istaknuo da su zajedničke vježbe pokazatelj kako Hrvatska ima jako dobru komunikaciju sa strateškim partnerima. Na pitanje zašto ti strateški partneri onda nisu reagirali odmah kada se dogodio ovaj opasni incident, Hajdaš Dončić kaže da većina ljudi uopće nije znala što se događa. "To je možda i greška hrvatske vanjske diplomacije i drugih sektora koji bi trebali obavještavati, osobito ljudi u NATO savezu. Meni ovo sve sliči na jednu zakašnjelu reakciju i ulijevanje neke, da tako kažem, lažne sigurnosti. Mi s Francuskom imamo dobru suradnju od BINA Istre, a sad i od kupnje Rafalea. Mislim, plaćamo im to, normalno da će nam dati neku suradnju u tom dijelu. Ne vidim to niti kao loše, niti kao sporno, samo iznosim činjenice", kaže.

Smatra da je cijela situacija s letjelicom pokazala određenu slabost NATO saveza. Mišljenja je da se cijeli taj organizacijski kišobran NATO-a mora resetirati. "Vidimo da sada po nekim najavama oni mijenjaju sustav, avioni će se dizati na prvi radarski otisak. Po meni, tu je nedostajala komunikacija", smatra, pa se pita zašto Rumunji nisu upozorili Mađare na letjelicu, a Mađari nas.

Na pitanje treba li nam uopće članstvo u NATO savezu i zašto plaćamo toliku članarinu ako nas oni ne mogu zaštiti, kaže da, kako on voli reći, "plemstvo obvezuje, plemstvo košta".

"Za državu kao što je Hrvatska, mislim da je dobro da je članica NATO saveza jer ipak postoji povelja koja govori o tome da ako je jedna država napadnuta, da će sistemom solidarnosti druge države krenuti u pomoć. To je za Hrvatsku dobro. Ovo je ozbiljan incident. Još uvijek vjerujem da je NATO ozbiljan savez, vjerujem da će taj incident dobro istražiti i da se takve stvari neće događati", rekao je.

Na pitanje jesmo li mi sigurna zemlja, Hajdaš Dončić kaže da jesmo jer on još uvijek to gleda kao izdvojeni incident. Smatra da građane treba umirivati, a ne širiti paniku, "slikati se uz jamu, pokazivat nekakve stvari i mahati papirima", zaključuje Hajdaš Dončić aludirajući na Plenkovića koji je pozirao uz krater nastao od udara drona te na presici pokazivao papire s fotografijama ostataka eksploziva s drona.

Što je još rekao o ratu u Ukrajini, kako će rat utjecati na Hrvatsku te kako pojačati hrvatsku protuzračnu obranu, pogledajte u cijelom intervjuu.