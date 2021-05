SINDIKALAC OTVORIO DUŠU JURIČANU: ‘Bandić mi je nudio 500 tisuća maraka mita i pitao je li mi to dosta’

Nije želio ići u politiku jer bi članovi sindikata to smatrali izdajom

Dario Juričan objavio je video u kojem sindikalac Mario Iveković tvrdi da mu je Milan Bandić 1999. godine nudio mito. Iveković tvrdi kako je pokojnog gradonačelnika upoznao u drugoj polovici 90-ih godina te da su u to vrijeme često komunicirali.

“Bandić je, kao i cijela oporba, tada davao apsolutnu podršku radu Saveza samostalnih sindikata koji sam ja vodio u Zagrebu. Tada nisam ni slutio što će se dogoditi”, rekao je Iveković.

Iveković kaže da mu je potkraj 1990. ponuđeno da bude na drugom mjestu na listi za izbore, odmah iza Račana. Nije želio ići u politiku jer bi članovi sindikata to smatrali izdajom, kaže.

Bandić se pravio da ga ne vidi na ulici

“Bandić me u ime SDP-a tražio da idem na izbore na listi SDP-a. Odbio sam. Bandić me pitao koliko su mi oni drugi ponudili i rekao da mi on može osigurati 500 tisuća maraka i je li mi to dosta”, rekao je Iveković. Tvrdi da je tada Bandiću rekao da nemaju o čemu razgovarati i da je otišao iz ureda.

“Nakon dan, dva sam sreo Bandića na ulici, on se pravio da me ne vidi. To se nastavilo iduće dvije godine”, kaže Iveković. Slučaj nije prijavio, ali kaže da je javno govorio o pokušaju podmićivanja.

