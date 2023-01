Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske tvrdi da je upozoravao na porast cijena koji je započeo otkad je Hrvatska saznala datum ulaska u eurozonu.

"Odmah mi je bilo jasno da je cijena u kunama pretvorena u eure iskazana u višoj cijeni. Tada Vladi to nije smetalo nego je bilo dobrodošlo, na svaki proizvod ide PDV, svaka kuna ulazi u proračun i Vlada je profitirala od toga. To se radilo sustavno cijelu prošlu godinu i nitko iz Vlade nije reagirao, ali sad su prešli granicu", rekao je Novosel za N1 i dodao: 'Tada je Vlada samo ograničila cijene nekoliko proizvoda i time ništa nije postignuto. Dogodilo se samo to da je Vladi bilo nezgodno s prijelazom na novu godinu kad je promijenjena valuta i kad je to postalo politički štetno'.

Smatra kako su tad bila ključna dva faktora. S jedne strane cijena energenata zbog rata u Ukrajini i s druge strane promjena kune u euro.

'Plenković je cijelo vrijeme znao što se događa'

"Ovo što je sad premijer naložio poslodavcima i trgovcima, to je po meni nemoguća misija, da je bilo volje, onda se to trebalo regulirati kad je prvi put bilo dopušteno da se cijene dvojno iskažu. Uvijek se bolje učiti na tuđem iskustvu nego na svojem, ali ako je to bilo dobro napravljeno u Sloveniji, zašto onda nije i u Hrvatskoj?", upitao je Novosel.

Isto tako, kaže da se Andrej Plenković nije tek sad sjetio povišenja cijena.

"On je cijelo vrijeme znao što se događa, ali nije očekivao toliku bahatost koja će mu načiniti političku štetu na zadnjem koraku sa zadnjim podizanjem cijena. Taj zadnji korak je prelio kap u čaši i tu je Vlada osjetila političku štetu jer su nas upozoravali na to da nakon promjene valute neće doći do značajnih poskupljenja", rekao je Novosel.

"Nije im važno što su cijene do 31.12. porasle na 30, 40 posto, a važno im je što su ih 1.1. podigli još pet posto. Na koje se cijene uopće moramo vratiti? Ovo je jednostavno pucanje u prazno, činjenica je da to jedino može regulirati tržište. Mi kao kupci možemo učiniti najviše u toj priči tako da smanjimo potrošnju i uštedimo eure", govori šef SSSH.

'Štrajk će biti neizbježan ove godine'

Novosel navodi da građani ne moraju izaći na ulice i prosvjedovati jer mi nemamo kulturu razbijanja izloga, ali možemo uštedjeti i kupovati osnovne namirnice.

"Mislim da će nakon finala poskupljenja doći do smanjenja cijena i pada inflacije. Ono što je nama sindikatima veći problem je što je pala vrijednost novca i vrijednost plaće, nije se uspjela pokriti ukupna inflacija, došlo je do povećanja plaća, ali to neće uspjeti izravnati onaj pad vrijednosti plaća koji će se tek dogoditi. Naš je osnovni cilj da dođemo do sektorskih kolektivnih ugovora i vjerujem da ćemo to uspjeti. Naš je cilj pregovarati o povećanju plaća. Štrajk će biti neizbježan ove godine. Plaće su dizane u prosjeku od 8 do 10 posto u privatnom i u javnom sektoru. U 2023. će biti veće od 10 posto, ali očekuje nas inflacija sljedeće godine. Ako nešto skuplje plaćamo, znači da imamo manje novca nego jučer. Jedini je način povećanje plaća i mirovina".

Novosel zaključuje s tim da se sindikati ne mogu naslađivati što predsjednik Vlade vodi rat s poduzetnicima kad i oni istovremeno od tih istih poduzetnika traže porast plaća.

"Vjerujte mi, Vlada to nije prespavala nego je to jako dobro iskoristila. Ako im to tada nije smetalo poitički, a sad im smeta financijski, onda Bože, moj", rekao je šef SSSH za N1.