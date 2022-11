Franjo Filipović, voditelj policijskih pregovarača otkrio je za Danas RTL-a unutrašnjost suvremenog pregovaračkog vozila, ali i kako izgledaju intervencije.

Prate pozive, ali i kretanje emocija kod osoba

"Namjenska- pregovaračka vozila koriste centri Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. To su vozila najnovije generacije s najmodernijom tehnikom koja se koristi u svijetu po pitanju pregovaranja u kriznim situacijama. Svaki pregovarač koristi zaštitu krajnje razine, telefoni koje koristimo su švedske proizvodnje i američke proizvodnje. Namijenjeni su da se s eventualnim počiniteljima može razgovarati i mimo digitalnog sustava", rekao je Filipović pa dodao:

"Situacijska ploča nam puno znači. Evidentiramo svaki poziv koji je upućen osobi koja je u problemu. Iz nje vadimo statističke podatke, možemo pratiti kretanja emocija kod osoba i u krajnjoj liniji radimo li pregovarački posao kao takav kako treba ili trebamo na nešto pripaziti."

Posrednici mogu napraviti kontraefekt

Zna se dogoditi, kazao je Filipović, da mjesečno imaju 10 do 12 intervencija pa da sljedećeg mjeseca ne bude nijedne.

"Na godišnjoj razini to je cca 40 do 50 intervencija, uzmemo li da su to sve intervencije srednjeg i visokog rizika, ta brojka je poprilično visoka. Najkraće pregovaranje trajalo je dvije minute, a najduže bilo 52 sata. U ta 52 sata koristili su se određeni posrednici. Protek vremena dok posrednici dođu, dok se s njima obavi informativni razgovor i taj proces zahtijeva vrijeme. Dosta često se traži da dođe posrednik. Moramo biti pažljivi po tom pitanju da ne napravimo kontraefekt. Oni prolaze dosta rigorozne mjere", zaključio je voditelj policijskih pregovarača.