Pater Ike Mandurić, poznat kao "šatoraški svećenik" zbog angažmana za vrijeme šatoraškog prosvjeda 2015. godine, na Facebooku je objavio status u kojem komentirao slučaj Denisa Buntića i optužbi da je brutalno pretukao ženu koja je objavila i snimke zlostavljanja.

"Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, osim žaljenja za pretprljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih…

Šteta što se o njima ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stojički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima…

Naravno i posve je logično je da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, i muževa koji su prošli teške trenutke na kakvim je Denis pao. Nikad nismo stali u njihovu zaštitu, niti ih pohvalili. E, to nije u redu!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Dečki, svaka vam čast!", napisao je svećenik na Facebooku nakon čega je uslijedila salva uglavnom negativnih kometara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Načelnik osječke policije o novom femicidu: 'On je htio to prikazati kao samoubojstvo'