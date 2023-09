Denis Buntić, bivši rukometni reprezentativac priveden je u Ljubuškom zbog obiteljskog nasilja, a policija je u kući pronašla i cijeli arsenal oružja. Ipak, pušten je nakon ispitivanja i neće u pritvor.

Na audiozapisu se može čuti kako Klara govori: "Molim te, molim te, što sam ti uradila? Što sam ti uradila?", preklianjala je supruga Buntića dok je on uzvraćao sa "Što nisi zaslužila?', može se čuti na snimci Jutarnjeg lista.

"Nemoj me udarati više! Nemoj me! Nemoj više!", također je govorila Klara na jezivoj snimci, na kojoj se može čuti plač djeteta od devet mjeseci.

"Teško je to slušati? Ja to živim. Moje dijete to živi. To je teško. Ne znamo hoćemo li doživjeti sutra. Nisam napravila snimku da bih je objavila u medijima. Htjela sam imati dokaz, znala sam da nikad neću imati svjedoke. Da će biti moja riječ protiv njegove. Vjerovala sam da će netko od nadležnih reagirati kad čuje snimku. Da ću zbog snimke izbjeći ovo što se sada događa i da ću naći mir za sebe i dijete. Ali pušten je nakon manje od 48 sati! Ja nemam izbora, zato želim da se objavi na portalu. Javno. To je naša posljednja šansa", rekla je Klara Buntić za Jutarnji.

