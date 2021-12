Saborski su zastupnici u ovoj godini, bez plaća, potrošili 6,8 milijuna kuna, pokazuje pregled troškova od 1. siječnja do 21. prosinca 2021. koji je Hrvatski sabor objavio na svojim internetskim stranicama.

Na osobne aute u službene svrhe 2,8 milijuna kuna

Slično kao prethodnih godina, najviše je potrošeno na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (2,8 milijuna), te za najam stanova (1,9 milijuna).

Sabor snosi zastupnicima troškove za kilometražu koju za dolazak na sjednice prijeđu vlastitim automobilom i za cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući. Snosi im i troškove službenih ili unajmljenih stanova do 2500 kuna i režija do 500 kuna za zastupnike sa prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba.

Na plenarne sjednice zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no rijetki se na to odlučuju. Od njih 151, u 2021. godini na to se odlučilo samo njih devet što je Sabor koštalo nešto manje od 29.900 kuna.

Za odvojeni život zastupnicima je isplaćeno nešto manje od 710 tisuća kuna. Zastupnik za odvojeni život ima naknadu od tisuću kuna mjesečno koju ne prima kad Sabor ne zasjeda.

Na cestarine ove godine je otišlo 482 tisuće kuna, za putovanja avionom 253 tisuće kuna, za režije u stanovima koje zastupnici koriste 211 tisuća kuna, za smještaj u hotelima 172 tisuće, za službene stanove 153 tisuće kuna, a za dnevnice nešto manje od 90 tisuća kuna.

Za ostale troškove koji uključuju troškove taksija, parkinga, vinjeta ali i laboratorijskih usluga testiranja na covid-19 potrošeno je nešto manje od 16 tisuća kuna.

Najviše potrošio Hajduković

Najviše je, nešto manje od 137 tisuća kuna, potrošio Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) kojem su troškove diktirale dužnosti koje obnaša, članstvo u radnih tijela koja podrazumijevaju česta inozemna putovanja. Troškovi zrakoplova iznose mu nešto manje od 21 tisuću kuna, a hotela 17,5 tisuća kuna.

Očekivano, najveće troškove imali su i zastupnici koji su najudaljeniji od Zagreba. Tako je Nevenko Barbarić (HDZ) koji na sjednice putuju iz Bosne i Hercegovine potrošio 132 tisuće kuna. Slijedi Mostov Božo Petrov (115 tisuća kuna) koji putuje iz Metkovića, te socijaldemokrati Katica Glamuzina i Matko Kuzmanić iz Splita (po 112 tisuća kuna).

U kategoriji više od 100 tisuća kuna troškova nalaze se još zastupnici Ante Sanader (HDZ), Franko Vidović (Socijaldemokrati), Radoje Vidović (HDZ), Hrvoje Zekanović (Suverenisti), Ante Bačić (HDZ), te Branko Grčić (SDP), mahom Dalmatinci.

S druge strane, 40-ak zastupnika nije, mimo plaće, imalo drugih troškova, uglavnom se radi o zastupnicima s prebivalištem u Zagrebu i okolici.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u godinu dana imao je 17.160 kuna dodatnih troškova, od čega 16 tisuća za smještaj u hotelu i nešto više od tisuću kuna za dnevnice.