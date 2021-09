Sudska odluka kojom je novinarki Jeleni Jindri zabranjeno da na portalu H-alter.org objavljuje tekstove o ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander u četvrtak je u Saboru naišla na jedinstvenu osudu svih stranaka i zastupnika.

SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović ustvrdila je da je riječ o nezabilježenom slučaju pritiska na medije.

"Kada dođemo u stadij da sud zabrani medijima da izvještavaju o bilo kakvoj pojavi, a kamoli o aferi koja se tiče zlostavljanja djeteta, onda ne možemo govoriti o demokratskoj i slobodnoj državi i o slobodama medija. Možemo samo pognuti glavu pred svim onim izvješćima EK koja svrstavaju Hrvatsku na dno europskih zemalja kada govorimo o slobodi medija i ljudskim slobodama", izjavila je Ahmetović novinarima.

Istaknula je da SDP u potpunosti podržava Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, koji su ocijenili da je sudska zabrana objavljivanja tekstova o Buljan Flander pokušaj cenzure i ušutkavanja medija.

'Ako ijedan sud može ušutkati medij...'

Traže, rekla je, da se ovakva praksa ne događa u Hrvatskoj, "koju volimo nazivati demokratskom i slobodnom državom".

"Lakrdiji koja se događa u pravosuđu i nezabilježenim postupcima kada je riječ o izboru predsjednika Vrhovnog suda treba stati nasuprot i zaustaviti takvu praksu i teror prema ljudskim slobodama, jer su to životi djece", poručila je.

Ako jedan sud može ušutkati medij koji se drznuo progovoriti o tome da je netko podržavao ili nije spriječio zlostavljanje djeteta što je sutra onda, upitala je i naglasila da je u ovoj priči problem pravosuđe.

'Ovaj slučaj pokazuje da smo nedemokratska država'

"Hoće li sutra sud donijeti odluku da mediji ne smiju pisati, recimo, o aferama Kuščevića zato što im to tako odgovara", kazala je i ocijenila da ovaj slučaj pokazuje nedemokratsku, neslobodnu i neozbiljnu državu i vladajuću većinu koja to dozvoljava.

Marija Selak Raspudić iz Mosta istaknula je kako joj je neprihvatljivo da se bilo koji medij na bilo koji način ograničava u iznošenju bilo kakvog sadržaja.

"Je li taj sadržaj istinit ili ne, hoće li i je li taj sadržaj naškodio nekim ljudima, vjerojatno jest, i mi smo svi dio tih procesa u kojem neistiniti medijski sadržaji može naškoditi. No što god bio konačni pravorijek, mediji ne smiju biti ušutkani i onemogućeni u iznošenju tog sadržaja, a oni koji su na taj način prozvani imaju pravo potražiti zadovoljštinu u sudskim procesima", rekla je Selak Raspudić.

Selak Raspudić: Poljuljano povjerenje u važne institucije

Ustvrdila je da je trenutačno, opravdano ili neopravdano, poljuljano povjerenje u vrlo važne institucije jer se ovdje govori o procesu otuđenja djeteta u odnosu na dvije stvari - u odnosu na spol i na moć roditelja.

Kako smatra da je to meritum kojim se institucije trebaju pozabaviti - a da je u ovom trenutku poljuljano povjerenje u neke od ključnih institucija koje sudjeluju u tom procesu i da se nijedna institucija koja je trebala nije usudila uhvatiti ukoštac s tim vrućim krumpirom - odlučila je za idući tjedan sazvati tematsku sjednicu Odbora za ravnopravnost spolova.

Na tu temu, najavila je Selak Raspudić, pozvat će sve ključne aktere ove priče da iznesu svoje argumente kako bi se ovo "klupko konačno razriješilo".

Što se sudske odluke tiče kazala je da svi imaju moć sami istupiti te da ne trebaju ušutkavati medije na način da im 'a priori' onemogućuju objavljivanje sadržaja, nego da, ako imaju problem sa sadržajem, pravorijek potraže sudskim putem. "Nije mi prihvatljivo da se bilo koji medij zatvara unaprijed oko bilo koje teme", zaključila je.

Vidović Krišto: Svakodnevne strašne predstavke na račun Poliklinike

Nezavisna saborska zastupnica i bivša predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Karolina Vidović Krišto novinarima je otkrila da je, dok je obnašala tu dužnost, gotovo svakodnevno dobivala strašne predstavke na račun Poliklinike.

"Na sjednici Odbora sam tražila da se glasuje da mi kao Odbor proslijedimo predstavke nadležnim institucijama i tada mi je srušen kvorum, no ja sam ipak sve te predstavke proslijedila nadležnim institucijama", kazala je.

Nakon toga, dodala je, uslijedilo je nešto što ju je iznenadilo, a to su bili razni dopisi podrške Gordani Buljan Flander, ističući da se ovdje ne radi o tome da netko nekoga proziva i napada, nego da treba rasvijetliti što rade institucije.

"Svoj sam politički rad usmjerila na to da se pale nadzorne kamere, da se pale svjetla i vidi što se događa jer se zlo uvijek događa u mraku", naglasila je Vidović Krišto.

Konstantno se blokira rasvjetljavanje tih slučajeva, što dovodi do toga da pate oni najslabiji, a to su djeca i to je nedopustivo, ocijenila je.

Na upit što je pisalo u tim predstavkama, Vidović Krišto navela je slučaj "potencijalnog seksualnog zlostavljanja djece" u kojem je otac čak na sudu priznao da je fizički zlostavljao dvije djevojčice u dobi od pet i osam godina.

Brakorazvodna parnica je, nastavila je, bila puno prije nego što je uslijedila spoznaja o seksualnom zlostavljanju i sve je to prijavljeno nadležnim institucijama, uključujući i DORH. "No, tri godine hrvatske institucije koje su bile dužne zaštititi djecu nisu rasvijetlile jesu li bile osnovane te optužbe", rekla je

'Ne može sva odgovornost ići na jednu osobu'

Dodala je da je u tom slučaju bilo sedam vještačenja stručnjaka koji su nedvosmisleno potvrdili kako je riječ o seksualnom zlostavljanju i da djecu treba zaštititi.

"S druge strane, imamo mišljenje Poliklinike koje se ne slaže s tim i to na temelju kratkog iskaza samo jedne od djevojčica te je zaključila da nema osnove, a hrvatski sudovi očito su uvažili samo mišljenje Poliklinike, što rezultira time da sada prijeti ovrha nad dvjema djevojčicama", upozorila je Vidović Krišto.

Ocijenila je kako nije za to da se sva odgovornost svede na jednu osobu i da se bilo koga paušalno etiketira, nego da se slučajevi rasvijetle jer dokumentacija postoji, dodavši da zasad nije dobila odgovor ni od jedne institucije na sve predstavke koje je poslala.

Što se sudske odluke tiče, ustvrdila je kako je evidentno da je ovdje riječ o cenzuri i grozi se od primisli da netko od suda može to zatražiti.

Na twitteru se oglasila i čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koja ja napisala da "odluka suda da portal H-alter i njihova novinarka o nekome više ne smiju pisati krši Ustav, EU pravo i međunarodne konvencije". "Nezamislivo i zastrašujuće", poručila je.