REINER O ODGOVORNOSTI JOSIPE RIMAC: ‘Djela pojedinca ne mogu biti kolektivna krivnja HDZ-a’

‘Pojedinci koje rade stvari koje nisu sukladne onome što zakon i moral određuju, ne mogu utjecati na stranku koja ima 200 000 članova’, smatra HDZ-ovac Željko Reiner

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner potvrdio je u srijedu da će biti na HDZ-ovoj izbornoj listi u I. izbornoj jedinici, a u vezi slučaja Josipe Rimac poručio je da svaki pojedinac mora odgovarati za svoja djela, koja ne mogu postati kolektivna krivnja stranke.

Reiner je nakon početka konferencije Better Future of Healthy Ageing 2020 novinarima potvrdio da će biti na HDZ-ovoj izbornoj listi kazavši da je uvijek do sada bio u I. izbornoj jedinici.

HDZ POKRENUO STEGOVNI POSTUPAK PROTIV JOSIPE RIMAC: ‘Odluka je jednoglasna, ne možemo ovo tolerirati!’

‘Krstičevića je sve emocionalno pogodilo’

Osvrnuo se i na bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića, koji neće sudjelovati na predstojećim izborima, rekavši da je on “izuzetno poštena, osjetljiva, empatična i senzibilna osoba”, te je zbog tih svojih karakteristika dao ostavku nakon pogibije dvaju vojnih pilota, iako za to nije snosio nikakvu odgovornost.

“Mislim da ga je sve emocionalno pogodilo pa je to razlog zašto nije htio biti na listi, ali je rekao da će nam pomagati”, kazao je Reiner.

UZ JOSIPU RIMAC ‘PALE’ SU JOŠ TRI HDZ-OVKE: Otkriveno je tko su one i kako su došle do svojih političkih funkcija

‘Nepoštenje i korupcija se ne mogu tolerirati’

Upitan misli li da će slučaj Josipe Rimac, koja je uhićena zbog umješanosti u “aferu vjetroelektrane”, utjecati na rezultat izbora Reiner je odgovorio da svaki pojedinac mora odgovarati za svoja djela koja ne mogu postati kolektivna krivnja stranke.

“Nikakvo nepoštenje i korupcija se ne mogu tolerirati ni od koga, nikada i ni u jednoj stranci. Pojedinci koje rade stvari koje nisu sukladne onome što zakon i moral određuju, ne mogu utjecati na stranku koja ima 200 000 članova”, istaknuo je.

Reiner dodaje da se tu radi o pojedincima, pa tko god da on bio i što god da učinio, sam je učinio. “To ne može postati kolektivna krivnja niti kod jedne stranke, niti mi smatramo da za pojedince iz SDP-a, koji su napravili neke nečasne radnje, mora odgovarati SDP. Nema logike da se to smatra ni za HDZ.”, poručio je.

HDZ-OVAC O AFERI VJETROELEKTRANE: ‘HDZ na svakoj razini odbacuje bilo kakvu stranačku i političku odgovornost’