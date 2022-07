Ministar financija Zdravko Marić odlazi iz Vlade na vlastiti zahtjev te je o tome obavijestio premijera Andreja Plenkovića. Novi ministar trebao bi biti Marko Primorac, profesor sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.

Dario Hrebak, saborski zastupnik i predsjednik HSLS-a te član vladajuće koalicijske većine, za HTV je rekao da je o tome saznao jučer iz medija. "Imat ćemo danas u 12 sati koalicijski sastanak i očekujem da ćemo tada dobiti podrobnije informacije", rekao je.

"Odlazak nije beznačajan. Radi se o jednom od tri najbolja ministra. Vidimo da će nam biti izazovno sve što slijedi najesen, ali dobro je što ministar Marić ostavlja dobar resor, stabilne financije i dobrih šest i pol godina iza sebe, istaknuo je.

Mišel Jakšić, saborski zastupnik SDP-a, rekao je kako ni oni nisu ništa znali o tome, te da "nitko nije očekivao odlazak jednog od najboljih ministara u ovoj vladi Andreja Plenkovića".

"No prije nego nam Andrej Plenković objasni briselskim birokratskim rječnikom da je sve to normalno i "business as usual", nije "business as usual". Država puca po šavovima, imamo ogroman inflatorni pritisak na građane i gospodarstvo. Nitko ne zna što nas čeka najesen, najave koje vidimo nisu dobre, a jedan od ključnih ljudi ekonomske i financijske politike Vlade RH odlazi iz vlade bez objašnjenja. To samo govori da ovo nije normalna i uobičajena situacija", istaknuo je.

Zašto u noćnim satima?

Bivši ministar financija u SDP-ovoj vladi, Boris Lalovac, rekao je da ga je odlazak ministra iznenadio. "Pogotovo jer je došlo u noćnim satima i došlo je na pola godine. Imate rebalans, sezonu, uvođenje eura, tek smo krenuli u uvođenje eura", rekao je za N1 televiziju.

On kaže kako je sigurno bilo pritisaka na Marića oko toga gdje se kreće i s kim se druži, ali on smatra da to nije glavni razlog. "Šest godina je jako puno na toj funkciji. Apsolutno ga razumijem, možda sam malo i subjektivan, bio sam na toj funkciji, znam kako je to teška funkcija i kako su to teški izazovi", rekao je Lalovac.

"Mislim da neće u politiku, sigurno odlazi u privatni sektor za dva, tri, četiri puta veću plaću. Ministri koji su bili ispod njega su otišli na veću plaću, sigurno to utječe na čovjeka. Sigurno ide u privatni sektor ili neke međunarodne financijske institucije, sigurno će dobro nastaviti karijeru. To je težak resor, on je vrlo korektno komunicirao s oporbom, nije mu bilo lako, ali sada će biti puno teže novom ministru. Imate dugove u zdravstvu, mirovine, pritisak kako osigurati plin… Mislim da će za mladog čovjeka koji nikad nije bio na izvršnoj funkciji ovo biti izazov. Jedno je sveučilišna diploma, a drugo je ući u bitku svih bitaka na jesen. Premijer je sigurno izgubio snažan oslonac", smatra Lalovac.

"Ministar Marić je postavio vrlo visoku ljestvicu za svog nasljednika i bojim se da je neće uspjeti preskočiti", dodao je.

'Nije slučajno'

Bivša ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy smatra kako se "ovo sinoć nije dogodilo slučajno. "Odlazak tako važnog ministra je svakako veća tema od maila koji je prva dama poslala tako da mislim da će ova tema vrlo brzo umrijeti. Ne bih rekla da se ovo događalo mimo znanja premijera, možda se gledalo da će ovo oslabjeti veliku temu odlaska ministra, ali ne bih rekla da se ovo sinoć dogodilo slučajno", zaključila je Holy.

Odlazak ministra Marića komentirao je i saborski zastupnik socijaldemokrata, Domagoj Hajduković. "Jahtaš, prijatelj moćnih hotelijera i Agrokorov čovjek digao ručnu pred gospodarskim cunamijem jer je ispunio ambicije - iskrene čestitke! Nama ostaje neozbiljno shvaćeno uvođenje eura, nikad viša inflacija i pad standarda naših građana! Čestitam ministre, ambicije su ispunjene, a brod tone… vrijeme za bijeg!", napisao je na Facebooku.

Predsjednik Narodne stranke Reformisti, Radimir Čačić, je rekao za N1 da je apsolutno zatečen. "Pretpostavljam da su svi zatečeni i iznenađeni. Možda je premijer uvrijeđen, ali to morate pitati njega", rekao je Čačić.

Čačić je rekao da je Plenković, tijekom Mostova zahtjeva za opozivom ministra Marića, iskoristio priliku da izbaci Most iz Vlade. "To nije imalo veze s Marićem, mogao je biti bilo koji drugi ministar", rekao je Čačić.

Upitan za razloge odlaska ministra financija, Čačić je rekao da je razlog vjerojatno jako, jako dobra poslovna ponuda. "Marić je jedan od onih koji je bio kičma Vlade. Na njemu je svoju politiku i svoj dobar rezultat gradio Orešković, koji je bio administrativna vlada i Marić je bio za to što je radio jako dobar. To ne znači da je sve što je radio bilo dobro. Ne, bilo je tu svega. Ukupno je vodio dobro u situacijama koje su bile jako teške. Ono što je bilo loše, nije bio kriv on", rekao je Čačić.

"Ima nekoliko velikih stvari na koje je Marić ispod površine utjecao", dodao je.

Govoreći o razlozima odlaska, Čačić je rekao da "sve može biti moguće". Marić će, rekao je Čačić, karijeru nastaviti "ili u nekoj kompaniji ili u nekakvim europskim institucijama."

