U zagrebačku Dječju bolnicu u Klaićevoj prevezen je dječak koji je teško ozlijeđen od strujnog udara dok se u subotu navečer penjao na vagone kod željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu, a zadobio je opekline opasne po život. Nesreća se dogodila sinoć oko 19 sati, na tračnicama kod željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu.

Dječak je s teškim ozljedama koje je zadobio od strujnog udara, odmah prevezen u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su rekli da je stigao u teškom stanju. Iza ponoći prevezen je u Dječju bolnicu Klaićeva u Zagrebu.

'Vrlo teške opkelinske ozljede'

Dječak je zadobio teške ozljede, njegovo stanje i dalje je ozbiljno. Ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Zagrebu, dr. Goran Roić, rekao je za RTL Danas da je dječak u induciranoj komi.

''Radi se o vrlo teškim opeklinskim ozljedama, opeklinskoj bolesti koja je zahvatila 50 posto površine tijela. To je jako puno, Takve ozljede su vitalno ugrožavajuće jer nije stvar samo kože i mekotkivnih struktura, već i to što je napon od 25.000 volti prošao kroz tijelo pa može oštetiti i druge vitalne strukture'', kazao je dr. Roić.

U bolnici u Klaićevoj, rekao je dr. Roić, do 2019. su imali četiri do pet takvih ozljeda godišnje s teškim opeklinama izazvanih visokim naponom. Sada je to jedan do dva slučaja godišnje, a ovo je prvi slučaj ove godine.

''Kampanja, edukacije i upozorenja urodili su plodom'', kazao je dr. Roić.

Napon na pruzi 113 puta jači nego u kućanstvu

HŽ Infrastruktura je u nedjelju, nakon stradavanja dječaka prilikom penjanja na vagone u Slavonskom Brodu, upozorila kako je napon na pruzi 113 puta jači od struje u kućanstvu, a da bi došlo do strujnog udara nije potrebno dodirnuti žice već je dovoljno biti udaljen dva metra od kontaktne mreže. HŽ je izrazio žaljenje zbog dječaka koji je teško ozlijeđen prilikom strujnog udara te su s ciljem educiranja javnosti upozorili na opasnosti uz prugu.

Prošle godine dogodila su se tri izvanredna događaja zbog udara električne struje visokog napona - dvije osobe su poginule, a jedna je ozlijeđena. Od 2017. do 2022. dogodilo se 15 nesreća uzrokovanih strujnim udarom, od čega se u čak 13 slučajeva radilo o penjanju na vagone, a ostale su se dogodile zbog penjanja na stup kontaktne mreže te na lokomotivu. U tim je nesrećama šest osoba poginulo, a 10 teško ozlijeđeno. Jedna poginula osoba i osam teško ozlijeđenih bile su maloljetne. HŽ zahtijeva širu društvenu akciju škola, roditelja, policije i ostalih.

Već samo prilaženje žicama je smrtno opasno

Tako su upozorili kako je u javnosti rašireno pogrešno mišljenje da je za nastanak strujnog udara potrebno dodirnuti vozni vod kontaktne mreže pod naponom, no dovoljno je doći u zonu opasnosti koja započinje na visini od tri metra od zemlje, a već samo prilaženje žicama kontaktnih vodova na blizinu manju od dva metra smrtno je opasno. Također su istaknuli kako neispravan kućanski aparat koji pokreće napon od 220V može ubiti čovjeka, dok električni vodovi iznad vagona imaju napon od 25.000V - 113 puta više.

U željezničkome prometu električna energija se, osim za vuču, koristi i za napajanje raznih komunikacijskih i signalno-sigurnosnih sustava. Zbog toga se električni vodovi nalaze posvuda, a ne samo na elektrificiranim prugama.

Cijena jednog selfija može biti previsoka

Iz HŽ-a apeliraju na sve, osobito mlade, da budu svjesni da nitko ne smije neovlašteno boraviti na željezničkome području koje nije označeno za slobodno kretanje i prelazak preko pruge jer cijena jednog selfija ili dokazivanja pred prijateljima može biti previsoka.

Strogo je zabranjeno igrati se uz prugu ili na mostovima kojima ona prolazi, penjati se na stupove kontaktne mreže te dirati signalne ili druge uređaje uz prugu. Zabranjeno je bacati predmete na prugu ili električne vodove jer to može oštetiti izolatore ili električni vod te uzrokovati njegov pad na zemlju i strujni udar.

Opasno je i zabranjeno penjati se na parkirane vagone, neovlašteno hodati po pruzi, ali i približavati se konstrukcijama mreže pod visokim naponom.