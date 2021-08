Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je nakon sjednice Vlade otkrio koliko je zadovoljan epidemiološkim mjerama u obrazovnom sustavu. “Od nas je bolja Švedska. Onaj naš model A, B, C pokazao se efikasan i dobar. Na koncu smo i s maturantima završili da su 90 posto nastave pratili licem u lice, a oni skroz mali i do 98 posto”, rekao je Fuchs i naglasio da će mjere biti nešto lakše u nadolazećoj školskoj godini.

“Djeca od prvog do petog razreda koja su bila isključivo u balončićima, moći će se donekle miješati. Dopustit će se izborna nastava koja je prošle godine išla kompletno online. Recimo, ako u školi imate jednog vjeroučitelja, on ide od jednog do drugog razreda, prošle godine je to bilo onemogućeno.

Višim razredima bit će dopušteno mijenjanje učionica, tj. korištenje kabineta, naravno, uz upute oko dezinfekcije i prozračivanje prostorije. Bit će omogućeno i bavljenje sportom unutar škola. Timovi koje škole imaju moći će biti sastavljeni od učenika i djece iz različitih razreda. Školske dvorane će i dalje biti zatvorene za rekreativne aktivnosti. Vraća se mogućenost održavanja roditeljskih sastanaka uz poštivanje epidemioloških mjera. To je bio zahtjev i učitelja i roditelja.

Maske i mjerenje temperature ostaju

Ostaje obveza mjerenja temperature zaposlenika i da roditelji mjere djeci temperaturu. Školska praksa se ponovno dopušta. Studenti pedagoških fakulteta moći će obavljati praksu pod jednakim uvjetima kao i zaposlenici u pojedinoj školi. Praksa učenika strukovnih škola dopušta se, jer je bitan segment u strukovnom obrazovanju. Učenici se moraju pridržavati uputa samih firmi u kojima će provoditi školsku prasku. Na roditeljskim sastancima će se morati poštivati distanca od dva metra i nositi maske.

Maske ostaju jedan od uvjeta za učenike od petog razreda nadalje ako nije moguće ispoštovati distancu od dva mjera. Nošenje maske se preporučuje i kada postoji distanca. Ako je neki od učenika pozitivan, u tom slučaju ne treba čitav razred u samoizolaciju nego samo najbliži učenici. Tako bi se odlazak učenika u samoizolaciju smanjio”, opisao je sve mjere ministar.

Pola prosvjete necijepljeno

Kaže da nije zadovoljan odazivom prosvjetnih radnika na cijepljenje. U visokom školstvu ih je svega 50 posto.

“Pola naših prosvjetnih radnika nije cijepljeno i treba imati na umu da će takvi prosvjetni radnici kad prenesemo upute o mjerama, a u ponedjeljak ćemo imati sastanak s ravnateljima škola, trebati nositi msku tijekom predavanja i cijepiti se. Zaštita radnika u tom smislu je dvojaka. Postoji cjepivo i zaštitna oprema. Priče o obveznom cijepljenju i otkazima nisu baš primjenjive. Imamo 50 posto necijepljenih, ne znam gdje bismo našli 20-ak tisuća učitelja da zamijene one koji bi odbili raditi”, govori ministar.

Osvrnuo se i na istraživanje Borisa Jokića o utjecaju pandemije na učenike i istaknuo da je dio mjera vezan uz sport relaksiran na zahtjev učenika. “Činimo sve da učinimo dodatne napore kako bismo smanjili negativne posljedice na razvoj učenika”, poručio je.

“Testiranje pri dolasku na posao, o tome smo razgovarali, ali to nije baš jednostavno provesti”, zaključio je ministar temu o mogućem testiranju nastavnog osoblja prije dolaska na posao.