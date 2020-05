PUPOVAC OTVORENO PORUČIO PLENKOVIĆU: ‘Ako HDZ ode sa Škorom, pljunut će na sve što je dosad učinio’

Milorad Pupovac: ‘Ne mogu reći da mi je žao što sam bio u Vladi jer smo ipak napravili neku vrstu iskoraka u različitim segmentima i političkog i ekonomskog života. Da nije bilo toga veliko je pitanje što bi danas bilo’

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac danas je u razgovoru za Dnevnik.hr otkrio kako se osjećao kao dio Vlade Andreja Plenkovića u čijem mandatu je bilo brojnih prelazaka, pretrčavanja, “žetončića” i dotad nezamisliva koalicija HDZ-a i HNS-a. “Vlada je počela u periodu ozbiljne duboke krize nakon kraha suradnje između HDZ-a i Mosta i završila je s dubokom krizom kao posljedicom COVID-19. U samoj koaliciji to je bilo doista teško razdoblje, posebno za zastupnike manjina jer su se govor mržnje i netolerancija manifestirali u Saboru i izvan Sabora. Bilo je iznimno teško politički djelovati u takvim okolnostima.

“Kada su posrijedi stranački prelasci, zastupnici koji su prelazili s jedne liste na drugu listu to je zaista nešto što predstavlja tamnu stranu ovoga mandata i ove vladajuće većine. Nadao sam se da akteri koji su predvodili prelaske to neće činiti, ali su činili, i izgleda da su ipak skupo platili tu vrstu politike i političkog ponašanja koju na sreću ne samo neki od nas u vladajućoj koaliciji nismo mogli ni prihvaćati ni dobro gledati, nego na nju, što je mnogo važnije, dobro ne gledaju građani, dobro ne gledaju birači. I nadam se da nakon ovih izbora takvih postupaka neće više biti. To je nešto što ipak predstavlja političku nemoralnost i nerijetko političku korupciju.

Na pitanje je li mu žao što je bio u takvoj Vladi Pupovac je rekao mu nije žao. “Ne mogu reći da mi je žao što sam bio u Vladi jer smo ipak napravili neku vrstu iskoraka u različitim segmentima i političkog i ekonomskog života. Da nije bilo toga veliko je pitanje što bi danas bilo. Tko bi danas i koji akteri bi vladali političkom scenom. Neki od njih zahvaljujući toj koaliciji ne vladaju i vjerojatno će teško vladat ubuduće. I to je neka vrsta pozitivnog učinka”, rekao je Pupovac te dodao kako mu je žao što nisu išli brže, rezolutnije i odlučnije.

O budućim koalicijama

Ovi bi izbori mogli biti vrlo neizvjesni. Velika koalicija, barem javno, odbacuje se kao mogućnost, a Pupovac je odgovorio misli li da je najizglednija buduća Vlada HDZ-a i Miroslava Škore. “Nije popularno ni pametno to govoriti prije izbora. Mi znamo s kim ćemo sudjelovati, s kim nećemo. S onima koji su nam krali mandate sigurno nećemo, s onima koji su krenuli s parolama da je dosta sramotne koalicije sa SDSS-om, čime je počela nova faza antimanjinske i antidemokratske politike 2013. i 2014. godine, s njima i njihovim nasljednicima ili sljedbenicima sigurno nećemo”, rekao je Pupovac.

“Mi nećemo odlučivati ni o volji HDZ-a ni onoga što se naziva Domovinski pokret. Ako budemo mogli sudjelovati u formiranju vladajuće većine imat ćemo svoja politička stajališta. Društvo koje je okupljeno u tom što se zove Domovinski pokret veoma često nalikuje na neke otpadnike od bivših koalicija HDZ-a ili bivših partnera HDZ-a, ljudi na listi HDZ-a ili ljutih protivnika danas samog HDZ-a. Je li zamislivo da HDZ odluči ići sa njima i da sve ono što je napravio zadnjih nekoliko godina da bi se reformirao kao istinski demokršćanska stranka, a ne stranka koja je nacionalističko-klerikalna, u jednom svom dijelu ustašofilska, to ja ne znam. Ali ako bi to napravili, sasvim sigurno da bi na sve ono što su učinili pljunili ili smatrali da je to nebitno i napravili zaokret koji bi ih udaljio od politika nacionalnih manjina, građanskih, liberalnih stranaka, lijevih stranaka i produbio sukob unutar hrvatskog društva…”, smatra Pupovac.

Ne vjeruje u Škorine političke ideje

Rekao je da Škoru ne poznaje jako dobro osim kao pjevača te ono što zna iz predsjedničke kampanje. “Koristi se najdirektnijim populističkim metodama za koje se vjeruje da mogu imati rezultata u spoju s njegove pjevačke popularnosti, s jedne strane koja je nacionalno sentimentalna, i s druge strane njegovog pozivanja na to da će služiti narodu i da će kroz njega progovoriti i vladati narod.” Dodao je da je već dugo na političkoj sceni i da ne vjeruje u takvu ideju politike. Kakav je čovjek i kako će se ponašati, teško mu je reći.

“Mnoge riječi koje govori zapravo ne sjede mu tako kao pjesme koje pjeva. Mnoge riječi koje izgovara ne izgovara s takvom lakoćom kao riječi pjesama koje je pjevao. To što mu neki serviraju da izgovori nije uvijek s njegovim uvjerenjem”, smatra Pupovac.

HDZ kao brana ultradesnice

Upitan je li mu zapravo bolja pozicija kad je HDZ na vlasti, jer u tom slučaju nemamo preglasnu ultradesnicu, šatoraše i slične manifestacije, kaže: “Pa dobro, nismo mi imali šatoraše uvijek i u svim razdobljima, oni su bili unutar HDZ-a sve do početka 2000. I kontrolirani unutar toga pod autoritetom predsjednika Tuđmana. Kasnije je HDZ pristupio metodama možemo institucionalno, a možemo i na ulici.

Takav HDZ bio je zaustavljen kad smo pristupali EU-u i tad smo mogli sudjelovati u koaliciji. Kasnije, kad je predsjednik HDZ-a postao Tomislav Karamarko, to je postalo iznimno teško. On nije mogao vladati tako šarolikim društvom kao što je to činio Franjo Tuđman. Jaki HDZ može biti brana tome što se događalo u tim razdobljima.”

