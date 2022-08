Sjećanje na doček legendarnih Puma u Varaždinu nakon operacije Oluja, još uvijek ne blijedi. Među hrabrim vojnicima tada je bio i Dalibor Škvarić, danas časnički namjesnik.

''Ja znam da sam pogledom samo tražio svoje roditelje. Jer ipak nakon toliko vremena želite vidjeti nekoga svojega. I zato imam snimku gdje me otac snimao imamo uspomenu iz tog dana", ispričao je Dalibor za RTL. Dobro se sjeća i kada je kao pripadnik 7. gardijske brigade među prvima ušao u Knin. Imao je samo 21 godinu. Operacija je za njih, podsjeća, počela mjesecima ranije na Dinari.

''Nisam znao da idem u pravcu Knina dok se na obzoru nije pojavio grad", dodao je.

'Bili smo uzbuđeni, sretni, a i uplašeni'

Vijest da je oslobođen Knin dala je svima na ratištu nadu. Doktorica Samija Ropar danas se bori za prava liječnika, a 90-ih se kao dragovoljac priključila sanitetu i Drugoj bojni 137. domobranske pukovnije na karlovačkom području. Oluju su svi čekali, ali tek su večer uoči saznali da se kreće u akciju.

''Naša zapovjednica desetine Blaženka Polović, ona je večer uoči Oluje bila na sastanku, toga se jako dobro sjećamo. Noć uoči Oluje, došla je negdje oko 10 navečer i rekla, ljudi sutra idemo u 5 ujutro počinje akcija, mi smo bili uzbuđeni i sretni, a i uplašeni", opisala je Ropar, liječnica u OB Karlovac. Nije bilo lako kaže, bilo je mrtvih i ranjenih, trebalo je što prije doći do bolnice. "To je jako stresno, jer ne znate da li je to u jednom trenutku jedan ranjenik, da li će ih biti više, onda morate odredit prioritete", dodala je liječnica.

I liječnica Ropar i časnički namjesnik Škvarić ponosni su na svoj ratni put i sudjelovanje u Oluji. Sjećaju se i suboraca, koji su poginuli za slobodu. Nikada ih, kažu, neće zaboraviti.