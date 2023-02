U nekoliko nedavnih istupa saborski zastupnik i šef HSS-a Krešo Beljak bio je uobičajeno oštar na riječima, ali ovaj put ih nije uputio vladajućima, nego jatu kojemu i sma pripada - saborskoj opoziciji.

"Možemo pokrenuti stotinu inicijativa, interpelacija, smjena koje neće proći i pucamo namjerno u golmana znajući da nećemo zabiti penal i to je problem percepcije javnosti. Opozicija svakim tim pokušajem postaje nesposobna i onda je percepcija javnosti da HDZ nema tko zamijeniti. To nažalost neki moji kolege ne razumiju", kazao je Beljak u utorak na televiziji N1.

Opoziciji nedostaje ambicije

"Ako imamo zajednički cilj, a to je da se HDZ makne s vlasti, onda ćemo prevladati razlike i krenuti prema tom cilju, ali za to nema volje. Ljepše je biti u opoziciji, primati lijepu plaću i galamiti, ne biti odgovoran ni za što", dodao je još oštrije.

Desetak dana ranije, opet na N1, Beljak je govorio isto - da opoziciji manjka ambicije.

"Mislim da je nekima vrlo komotno biti opozicija i da im se ne žuri na vlast jer ne znaju što bi. To HDZ-u najviše ide na ruku", kazao je Beljak na uvijen način rekavši da je posao opozicije u Hrvatskoj jalov.

Saborska opozicija nikad nije bila stranački i svjetonazorski razmrvljenija, što bi u drugačijim okolnostima bila prednost. U oporbenim klupama sjede članovi čak 18 stranaka i još s njima neki nezavisni. Najbrojniji oporbeni klub je onaj Socijaldemokrata, odmetnika od SDP-a, za koje se i ne zna jesu li ustrojeni kao stranka. Pitanje je i tko je lider oporbe. Je li to šef SDP-a Peđa Grbin ili su to oni najglasniji, mostovci, među kojima je najistureniji bračni par Raspudić, koji čak i nisu članovi Mosta?

Premda je do parlamentarnih izbora ostalo još puno, ali ne i previše vremena, nameće se pitanje ima li ovakva, beljakovski rečeno - neambiciozna saborska opozicija potencijala za okupljanje i ono što zasad mnogima zvuči kao vic - rušenje HDZ-a. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da potencijala ima, ali ne vidi mogućnost ostvarenja istog.

'Nemaju odgovornosti, a mogu javno gunđati'

"Ne vidim na obzoru moguću aktualizaciju tog potencijala, a ne vidim ni naznake. Ako imamo situaciju u kojoj se sa strane oporbe unaprijed pretpostavlja da ona nema šansu postati pozicijom, onda je čitava priča o pluralizmu posve formalne naravi i onda živimo u jednoj vrsti jednostranačkog sustava. U čemu, bojim se, možda može biti i istine, ali to je onda za demokratski pluralizam u Hrvatskoj katastrofalno", kaže Puhovski.

On smatra da problem opozicije, koji je Beljak naznačio u svojim nedavnim istupima, doista postoji i da je velikom broju ljudi u Saboru odlično biti u opoziciji jer tamo nemaju odgovornosti i ne moraju ništa raditi, a imaju mogućnost javnog gunđanja.

"Istovremeno imaju odličnu poziciju da dokazuju sve greške vladajućih, nerijetko s dobrim pravom, a potpuno nepsosobni istvormeno priznati i neke uspjehe. To je dovelo do potpunog začepljenja javnog prostora u kojemu se naprosto neke stvari ne mogu racionalno javno reći . Onda ispada da je zapravo kritika pogrešno razumljena kao napad i negiranje, a kritika izvorno znači vrednovanje. Dakle, reći nekome da je briljantan također je kritika. Neke stvari jesu dobre i treba ih takvima nazvati, a to se ni u oporbi ni u dobrom dijelu medija ne događa. To ne znači da na medije treba reagirati na način kako je reagirao premijer Plenković, ali i o medijima bi trebalo poneku kritičku riječ reći", kaže Puhovski.

'Grbin već godinama uništava stranku'

Sjetimo li se izbora 2000. i 2011. godine, kada su oba puta koalicije na čelu s SDP-om rušile HDZ s vlasti, te su koalicije bile okupljene i formalizirane puno prije samih izbora. Puhovskog smo pitali vidi li mogućnost da se i sadašnja parlamentarna opozicija okupi, da se, slikovito rečeno, spoje Most i Možemo! te spremna dočeka izbore.

"One dvije vlasti (2001. Račanova i 2011. Milanovićeva, nap.a.) nisu bile ni približno socijaldemokratske u bilo kojem smislu, ali su bile važne u smislu političke psihologije jer su pokazale da se može živjeti i bez HDZ-a na vlasti. Sad nemamo ni to. Sad nemamo ni čovjeka poput Zorana Milanovića koji bi mogao izmanipulirati svoju koaliciju. Ne vjerujem da bi Grbin ili netko drugi mogao to učiniti onako kako je to uspjelo Milanoviću tako da uopće ne vidim tko bi bio kandidat za premijera. I to je veliki problem. Formalno, kandidat za premijera može biti Grbin, ali on uništava stranku već godinama, a ako nema stranku koja ga podržava, ne vidim kako može voditi koaliciju drugih stranaka", istaknuo je Puhovski.

HDZ nema konkurenciju?

I ne samo to. Puhovski kaže kako u ovom trenutku u Hrvatskoj, osim HDZ-a, nema ijedne nacionalno rasprostranjene stranke, a što je važno kada su u pitanju parlamentarni izbori.

"Kako stvari stoje, imat ćemo opet desetak izbornih jedinica, što znači da morate imati ljude od Iloka preko Čakovca do Buja i Konavala. A ja ne vidim tko to ima osim HDZ-a. SDP je nekad imao, ali Milanović je počeo, a Grbin je to uništio. Djelomično je to imao i HSS koji je godinama uništavan, a Beljak ga je dokosurio. Možemo! doslovce postoji u samo tri županije i jedva se muči da izađe na kraj sa Zagrebom. Prema tomu, u pitanju je organizacijski problem - da se stranke ustroje po izbornim jedinicama i lokalnim zajednicama da bi uopće mogle prenijeti lokalne probleme do razine nacionalne politizacije. A to je zadaća parlamentarnih izbora", tumači Puhovski.

Hoće li Raspudići biti dvojni kandidati za premijera?

Dojam je da u oporbi najviše ambicija iskazuju i da su najglasniji u Mostu, ali da osim onih osam zastupnika koji su u Saboru javnost i ne zna za druge i koga uopće imaju na terenu. A Most je u političku avanturu krenuo upravo kao platforma koja je povezivala lokalne, mahom nezavisne političare.

"Most je u paradoksalnoj situaciji jer se drže na rubu dvoznamnekastog rezultata, oko 10 posto po sadašnjim istraživanjima. Oni ne znaju ništa o svome svjetonazorskom programu, a neke konture svjetonazorskog programa - lijevo, desno, centar... - potrebne su za parlamentarne izbore. I još k tomu njihovi najvažniji javni govornici su bračni par koji čak i nisu članovi stranke. Taj se paradoks pokazao nedavno kada je netko od mostovaca rekao da su proveli unutrašnje ispitivanje tko od njih ima bolje šanse za premijera - Petrov ili bračni par Raspudić. Ispada da bi se oni (Raspudići) pojavili kao dvojni kandidati ili dvojni premijeri. Oni su u ovom trenutku nesposobni za koaliciju s HDZ-om, osim ako ne naprave neki salto mortale. S druge strane, teško će ih ljevica prihvatiti, a i oni ljevicu, tako da je Most sigurno osuđen da ostane oporba. I s treće strane, ograničeni su nekritičkim odnosom spram predsjednika države pa im se na glavu navaljuju mnogi nesuvisli potezi predsjednika Milanovića", ističe naš sugovornik.

'Izbori se ne dobivaju na pitanju korupcije'

Puhovski kaže kako na preidizbornom obzoru ne vidi konture ikakve koalicije opozicijskih stranaka, ali ni stranke, osim HDZ-a, koja bi dobila 25 posto glasova pa da oko sebe okuplja druge. Pitanje je zašto je tako budući da opozicija u Saboru neprestano "kljuca" po HDZ-u i čini se da to čini s dobrim razlozima.

"Oni se jednostavno bave začkoljicama, stvarima koje su važne, ali nisu bitne. Na pitanju korupcije se ne mogu dobiti izbori jer će na koncu odgovor biti: vi prigovarate vladajućima da su korumpirani, a vi niste zato što niste ni mogli biti jer niste bili na vlasti. Te "čiste ruke" neće, po mom sudu, biti dovoljne za pobjedu na izborima jer predstavljaju jedan obrazac moraliziranja u politici koji se lako može suzbiti napomenama o sumnjivom moralu i na drugoj strani, čega uvijek ima, iako neusporedivo manje. Onda se opozicija dovodi u poziciju da ne zna što bi napravila s glavnom državnom odvjetnicom pa traže njezin opoziv u Saboru što je moguće samo na prijedlog Vlade i to bi trebli znati. Oni traže da Sabor zaključkom zatraži od Vlade da pokrene postupak smjene, a to je besmisleno i neće se dogoditi", ističe Puhovski.

On smatra da opozicija nema viziju o tome na čemu bi trebala inzistirati.

"Štogod pričao ministar Oleg Butković, željeznice u Hrvatskoj najveća su katastrofa u Europi i oporba bi na tomu trebala stalno inzisitirati, a oni to ne čine. Pa decentralizacija i reorganizacija općina i gradova… To su sve stvari koje oni ritualno svakih par mjeseci spomenu i zaborave. Neki dan je Grbin rekao da bi možda bilo dobro da Državno izborno povjerenstvo određuje granice izbornih jedinica. Pretpostavljam da se šalio, iako nije tako izgledalo. Istovremeno se opozicija dovela u situaciju da ni o čemu ne može postići dogovor s vladajućom većinom tako da nisu u stanju niti pregovarati da dođe do razgovora o promjeni izbornih jedinica ili - što bi bilo prelijepo da bi bilo istinito - o promjeni izbornog zakona. Opozicija je u ovome trenutku potpuno impotentna i to olakšava različite bezobrazluke od strane vladajućih", zaključio je Puhovski.