Politički analitičar i profesor, Žarko Puhovski, za N1 je komentirao napade premijera i predsjednika na novinare te smatra kako je to trend koji je nastao jer se osvijestilo da mediji imaju moć. Ali, ističe, ne sami po sebi.

"Dugo vremena se nije shvatila jedna stvar – najmoćniji ljudi na svijetu se boje samo novinara i novinarki. To je posebnost novinarske struke, no novinari sami po sebi nemaju moć. Vi ste moja moć ili moć građana. Vaša funkcija je da gnjavite, da budete pain in the ass, da malo hvalite", rekao je Puhovski.

Ističe kako ga pritom Andrej Plenković dvostruko zbunjuje.

"Doista mislim da je on prošao relativno dobro na izborima, a on se ponaša kao da ja krivo razumijem i da on zapravo zna da nije dobro prošao. Nitko tko je dobro prošao se ne bi ponašao kao on. Moguće da on iskušava stvari", kaže Puhovski.

'Reagirao samo ogranak HND-a, a na Plekovića odmah skočili'

Ipak, donekle daje za pravo Plenkoviću koji tvrdi da za njega mediji imaju strože standarde nego za Milanovića.

Na Milanovićevu kritiku novinara HRT-a reagirao je samo ogranak HND-a u toj televizijskoj kući, dok je na Plenkovića u roku četiri sata reagiralo cijelo društvo. "HND je apsolutno pristran, u nekim drugim stvarima su jednako pristrano reagirali", kaže Puhovski, ali tu ističe i veliku sadržajnu razliku između Milanovićeve kritike HRT-a i Plenkovićeva obračuna s novinarima N1.

"Za naciju i za predsjednika je trebao biti veći problem ako javni servis krivo radi nego ako vi krivo radite. Vi ste, koliko god bili važni, privatna televizija. Javni servis je institucija koja treba biti posebno tretirana i ako je ona doista toliko u krivu kako Milanović tvrdi, a nažalost Milanović nije sasvim u krivu koliko god meni išao na živce", rekao je za N1.

'Kritika mora postojati'

Ističe kako kritika mora postojati te da bi trebalo biti uobičajeno da političari kritiziraju medije, baš kao i mediji političare, no smatra da je u Hrvatskoj tolika nadmoć političara da je takva komunikacija nemoguća, jer kad političar kritizira medij ili novinara, onda je to jasan znak.

"I ovdje se radi o tome da nemamo normalnu atmosferu. Dakle, ja, Puhovski, premijer, profesor, novinar, ja kažem vama kao kolegici, gospođi, novinarki, prijateljici, ‘Čuj stara, gospođo draga, to nije bilo dobro' i nikom ništa, kod nas to ne postoji. Kod nas čim vas zove premijer pita se što će vaš šef napraviti, ovo što je rekao Milanović je pretjerano, ali ne potpuno pretjerano jer premijer može napraviti nešto zbog čega privatne firme mogu imati problem i to pogotovo na javnoj televiziji i to po zakonu koji je Milanović uveo", govori.

Zaključio je i kako sada, čini se, preostaje samo slušati kako premijer psuje novinare i kako njemu novinari odgovaraju sve dok se to ne unormali.