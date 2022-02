Predsjednik Zoran Milanović nema milosti prema vladi Andreja Plenkovića. Gotovo da nema pitanja oko kojeg se predsjednik i premijer mogu složiti, dok se oko nekih razilaze u suštini.

Dokaz tomu su i svakodnevna obraćanja Milanovića medijima u kojima ne propušta komentirati rad vlade, a u zadnjemu je čak zazvao i njezin pad. Na pitanje o zviždačici Maji Đerek koju je, njemu "omiljeni“, ministar obrane Mario Banožić nazvao "zviždaljkom" rekao je kako su "u HDZ-u tu duhovitu dosjetku sigurno smišljali tri sata“.

"Ti navodi su nešto čemu treba posvetiti pažnju i vidjeti tko tu govori istinu. Ako je pola onoga što je rekla istina, to je razlog za pad Vlade", rekao je Milanović. Tim je riječima predsjednik reagirao na lavinu koja je pokrenuta otkrićem Net.hr-a, da predstojnik premijerova Ureda, Zvonimir Frka Petešić, koristi državni stan na koji nema pravo.

No, Plenković žesoko brani svog suradnika. "Cijela ta tema, to je fenomenalan primjer… Stvarno super, gledam to sa simpatijama. Kako napraviti Frku Petešića problemom. Ja bih njima preporučio da im Zvonko bude suradnik, da rade za Hrvatsku kao on pa neka onda pričaju o njemu. Ja ga znam jako dugo. Pa onda neka pričaju", izjavio tada Plenković. "Ne da neće ostavku podnijet nego će radit i dalje", dodao je.

Zašto je Frka Petešić važan?

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako najnoviji nekretninski skandali nisu razlog za pad vlade iz razloga što je vlada već imala desetak skandala vezanih za nekretnine. "To bi bilo za pad vlade kada bi doista DORH proveo istragu i ustanovio da se radi o kaznenim djelima. Međutim, ni sam Milanović nije znao reći jesu li to kaznena djela ili se radi o prekršaju. S druge strane, nije predsjednikova zadaća da se bavi padom vlade. Ustav kaže da je njegova zadaća da se brine za uravnoteženo funkcioniranje sustava vlasti, a on radi baš obrnuto“, rekao nam je Puhovski.

Objašnjava kako je pad vlade pitanje parlamentarne većine te da predsjednik djeluje izvan sustavnih ovlasti. "To ne znači da ovo što se događa s Frkom Petešićem nije skandal“, dodao je. Objasnio je da postoji jasan razlog zašto je Frka Petešić važan Plenkovići te da ga se zato neće tako lako odreći.

"On je njemu najvažniji. Uvijek je prvi čovjek do premijera najvažniji jer on odlučuje tko će do njega doći, s kim će kontaktirati, organizira mu dvije trećine radnog dana, izuzev ovoga što je inozemno ili obiteljski određeno. To je svugdje tako, kao što je Chief of staff u američkoj politici. On je stoga njemu jako važan, a sada je napravio stvari koje su, u najmanju ruku, moralno nekorektne. Ali opet, uvoditi primjerice Natashu Kampusch u to jest kažnjivo javno ponašanje i kleveta“, rekao je Puhovski referirajući se na nedavno izjavu predsjednika.

'Milanović je u pravu'

Čak i u slučaju tvrde kohabitacije, predsjednik i premijer bi se trebali slagati oko vanjske politike i zauzeti zajednički stav. No ni to na Hrvatskoj političkoj sceni nije moguće, a to se najbolje vidi na primjeru Ukrajine.

"Ukrajini nije mjesto u NATO-u. Kada je Ukrajina mijenjala vlast, onda je taj pokret, koji je bio sve prije nego demokratski, to je bio puč u kojemu je ubijeno 50, 70 ljudi… Priča je bila sljedeća: Ukrajina ide na Zapad, s Rusijom nema što tražiti, u EU-u će joj biti med i mlijeko. Ukrajina je još uvijek jedna od najkorumpiranijih zemalja, EU Ukrajini nije dala ništa. Hrvatska neće slati vojnike u slučaju eskalacije“, izjavio je Milanović.

"Ukrajina se neće usrećiti ako bude slušala aktualni politički London. Guraju ih u vrlo opasnu avanturu i to je predsjednik Zelenskij shvatio. Zadnjih dana što čujem iz Kijeva je vrlo razumno i odgovorno prema vlastitoj državi", dodao je u utorak.

Premijer Plenković je njegove izjave pak nazvao nestvarnim, ustvrdio kako one nisu stav Vlade RH te se ispričao Ukrajincima. Predsjednik ga je nakon toga nazvao "briselskim agentom“.

"Unatoč mojem lošem iskustvu s Milanovićem smatram da je on u ovom pogledu sadržajno u pravu. Hrvatska javnost je nasjela na amerikaniziranu histeriju oko Ukrajine koja je dovela čak do toga da ukrajinski predsjednik smiruje SAD. Dakle, Amerikanci tvrde da je Ukrajina ugroženija nego što to tvrdi ukrajinski predsjednik“, smatra Puhovski.

"Međutim, ako je Milanović to doista htio stvarno realizirati kao stav, onda je trebao pozvati kod sebe na Pantovčak veleposlanike država članica NATO-a i tražiti sastanak s Vladom da im kaže što treba reći“, dodaje.

'Tuđmanov nezakoniti sin'

Tvrdi da Vlada ne sprema slanje vojske, ali je davala signale da će biti solidarni i da će eventualno poslati oružje.

"Uvjeren sam da rata neće biti. Vlada se nije suprotstavila ovoj amerikaniziranoj histeriji, a predsjednik je, ali na način koji ne priliči predsjedniku. Europska unija zbog plina i razloga što nema svoju vojsku drži "figu u džepu“, a američke snage su irelevantne ako dođe do kopnenog napada, ali do njega neće doći iz jasnog razloga. Situacija je djelomično usporediva sa situacijom iz 1995. u Hrvatskoj gdje nije srpska strana imala motiva napadati nego hrvatska jer je srpska strana dobro stajala i držala je okupirani teritorij, a hrvatska je htjela to promijeniti. Ovdje isto Ukrajina ima motiv da ide u napad, a ne Rusija koja dobro stoji“, objasnio je Puhovski.

No Ukrajina nije jedini primjer da se vrh države ne slaže po pitanju vanjske politike. Slična je situacija u susjedstvu, točnije u Bosni i Hercegovini gdje Milanović optužuje vladu da ne radi u interesu Hrvata u toj državi. "Bošnjačke stranke se ohrabruje da idu đonom na Hrvate. Srećom bez oružja, ali njihov modus operandi je isti kao i Slobodana Miloševića osamdesetih“, izjavio je u utorak predsjednik, dok vlada ostaje uglavnom suzdržana.

"Milanović je po tom pitanju puno glasniji, ali nisam siguran da više štiti Hrvate u BiH. On bi morao paziti u svojoj nekritičkoj ljubavi spram Milorada Dodika. Opet mislim da je Milanović u pravu u toliko što je hrvatska strana preko HDZ-a bila natjerana na suradnju s Dodikom, i da su ih na to natjerali Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Ali kada slušate ono što je Dragan Čović govorio u Banja Luci, to je doista nedopustivo“, rekao je Puhovski.

"Siguran sam da se Milanović od toga neće ograditi jer on želi igrati tu poziciju Tuđmanovog nezakonitog političkog sina, dakle glavnog suverenista u Hrvatskoj, nasuprot Plenkovićeve vlade koja je podložna Bruxellesu. To je ta priča koju desnica sada prihvaća i implicitno slijedi Milanovića“, smatra.

Što se tiče nabavke borbenih vozila Bradley iz SAD-a, Puhovski tvrdi da je to „pobjeda Milanovića u taktičkom smislu, a u strategijskom još ostaje za vidjeti je li to uopće potrebno Hrvatskoj vojsci“.

"On je tu dobio neke određene poene, ali što će točno od toga biti tek će se vidjeti“, zaključuje.