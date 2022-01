Iz Vlade su potvrdili otkriće Net.hr-a: Supruga i dvije kćeri predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke Petešića prijavljene su na drugoj adresi u Zagrebu u odnosu na onu u kojoj žive.

"Supruga i jedna kći žive s njim u državnom stanu u Jurišićevoj, jedna kći studira u Parizu, a sve tri prebivalište nisu odjavile omaškom", kazali su iz Vlade za 24 sata.

No, zbog ove "omaške", Frka Petešić nema pravo na stan od 96 kvadrata u centru Zagreba u kojem trenutno živi. Frka Petešić je prijavljen na Salima na Dugom otoku gdje se prijavio 2017. godine u trenutku kada je postao šef Plenkovićevog ureda. Tada i dobiva ovaj stan kojeg plaća 484 kune mjesečno, a sam je potvrdio kako na Salima nikada nije živio. Iz Ministarstva graditeljstva danas su priopćili kako je Frka Petešić ostvario pravo na ovaj stan neovisno o prebivalištu.

No, takvo tumačenje uredbe po kojoj je Frka Petešić dobio stan mnogi su doživjeli iznimno kreativno - čitava poanta uredbe jest da se dužnosnicima koji ne žive u mjestu obavljanja posla, osigura smještaj, i o tome govori ova uredba.

Obitelj prijavljena na drugoj adresi

Pa ipak, sigurno je kako Frka Petešić nije imao pravo na ovako velik stan. Naime, dužnosnik njegova ranga ima pravo na stan do maksimalno 60 kvadrata. Uz to, na svakog člana obitelji dobiva po deset kvadrata. Tim bi putem Frka Petešič mogao dogurati do 90 kvadrata. No, preduvjet je, naravno, da ukućani na temelju kojih dužnosnik ostvaraju kvadrate s njim i žive, a tamo bi trebali biti i prijavljeni.

Tome ovdje nije slučaj - obitelj Frke Petešića prijavljena je u Dubravi, otkrio je Net.hr, a nakon nekoliko dana potvrdila je i Vlada.

U Uredbi temeljem kojem je Frka Petešić dobio stan stoji kako "dužnosnik ostvarju pravo na dodjelu stana za službene potrebe ako on, ili njegov bračni partner nemaju u vlasništvu ili u najmu useljiv stan ili kuću u mjestu obavljanja dužnosti". Kuća u Dubravi u kojoj je prijavljena obitelj Frke Petešića nije u njihovom vlasništvu, a nije poznato jesu li tamo u najmu, dok iz Vlade sada tvrde kako se radi o grešci.

Dalija Orešković: Ovo je još teži krimen

U izjavi za Net.hr saborska zastupnica Dalija Orešković kazala je kako se tu otvara još jedan veliki problem za Frku Petešića, a to je ovjerena izjava koju je potpisao i na temelju koje je dobio stan.

Ako se uspostavi da su cijelo vrijeme supruga i dvije kćeri imale prijavljeno prebivalište u Zagrebu na drugoj adresi (što je Vlada sada potvrdila) govori nadalje saborska zastupnica, onda ćemo doći do toga da je zahtjev za dodjelom stana na korištenje kojeg je Ured predsjednika Vlade podnio u ime Frke Petešića, bio sastavljen na temelju netočnih podataka, a te netočne podatke je u svojoj ovjerenoj izjavi dao sam Frka Petešić.

"Jasno je u zakonu propisano, piše da dužnosnici nemaju pravo na ovakvo uvećanje, odnosno nemaju uopće pravo ako bračni drug ima u vlasništvu ili u najmu drugi stan ili kuću u mjestu obnašanja dužnosti, odnosno udaljenom 50 kilometara od mjesta obnašanja dužnosti. Ovog trena nije poznato je li supruga imala nekretninu na kojoj je prijavljena u najmu, to se može vidjeti u poreznoj upravi. Također se može vidjeti i u bazi podataka Ministarstva unutarnjih poslova, gdje se može napraviti uvid na temelju kojeg dokumenta je prijava prebivališta izvršena", govori nadalje Orešković.

Ako se uspostavi da su cijelo vrijeme supruga i dvije kćeri imale prijavljeno prebivalište u Zagrebu na drugoj adresi, govori nadalje saborska zastupnica, onda ćemo doći do toga da je zahtjev za dodjelom stana na korištenje kojeg je Ured predsjednika Vlade podnio u ime Frke Petešića, bio sastavljen na temelju netočnih podataka, a te netočne podatke je u svojoj ovjerenoj izjavi dao sam Frka Petešić.

"Što znači da ako bi se potvrdili svi podaci koje sam rekla, a na koje nas upućuje sve ovo što za sada znamo iz medija, mi ovdje možda govorimo o kaznenom djelu ovjeravanja neistinitog sadržaja, što je po meni još i teži krimen od same činjenice da živi u nešto većem stanu nego što mu pripada", veli Orešković.

Situacija je, smatra, krajnje ozbiljna za g. Frku Petešića.

"Ovo je jedna vrlo ozbiljna situacija za gospodina Frku Petešića, s time da tu postoji mogućnost da se i neki drugi elementi preispituju kao potencijalno kazneno djelo, jer izgleda da je Frka Petešić i sam na neki način priznao da je njegovo prebivalište u Salima fiktivno i da je takav podatak iskazao kako bi uopće mogao potraživati stan u Zagrebu. Što znači da se na neki način nepripadajuće okoristio s boravkom u državnom stanu površine preko 90 kvadrata, za kojeg je plaćao simboličnu cijenu", smatra Dalija Orešković u razgovoru za Net.hr.