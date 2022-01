Predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić dobio je od države stan od 96 kvadrata u samom središtu Zagreba na koji nema pravo, a iz kojeg za desetak minuta lagane šetnje stiže do Banskih dvora, kako smo objavili jučer.

Frka Petešić ovaj je stan dobio na temelju kako je i sam priznao, fiktivne prijave u Salima na Dugom otoku. Još jedan problem koji se javlja u cijeloj priči je i činjenica da čak i uz tu fiktivnu prijavu, Frka Petešić možda i nije imao pravo na stan ove veličine, jer njegova obitelj na temelju koje je povećao kvadraturu prebivalište ima prijavljeno na drugoj adresi u Zagrebu.

Uredba je ukinuta još 2018. godine

Što je najveći problem cijele Afere Frka, koja je uzdrmala Plenkovićevu Vladu? Saborska zastupnica Dalija Orešković detaljno je proučila cijeli slučaj, a u razgovoru za Net.hr ističe da je problem oko povlaštenih stanova još i veći od 2018. godine, odnosno otkako je Uredba o istima ukinuta.

"Postojala je uredba koja je propisivala kriterije za dodjelu stanova dužnosnicima za službene potrebe. Ta uredba je bila na snazi od 2013., još od razdoblja kad smo imali Državni ured za upravljanje državnom imovinom pa do 2018. godine, kada se donio novi Zakon o upravljanju državnom imovinom. Tada je Vlada donijela novu uredbu, kojom je ova prethodna uredba prestala važiti", kaže Orešković.

Time je Vlada 2018. godine ukinula sve kriterije po kojima se dužnosnicima dodjeljuju stanovi. Danas kriterija nema, što znači da svi koji su dobili po povlaštenim uvjetima državne stanove na korištenje od 2018. pa nadalje, dobili su bez da su uopće bilo kakav kriterij ili bilo kakvo ograničenje imali. Frka Petešić je svoju nekretninu dobio na korištenje 2017. godine kada je uredba bila na snazi. Kao predstojnik ureda Vlade, on je dužnosnik takozvane druge skupine za koju je bilo propisano da ima pravo na stan od 40 do 60 kvadrata, s time da se stan uvećava za daljnjih 10 kvadrata za bračnog druga i dijete koje boravi s dužnosnikom u mjestu obnašanja dužnosti.

"Iz javno dostupnih podataka proizlazi da od 2014. godine pa nadalje, supruga i dvije kćeri Frke Petešića imaju prijavljeno prebivalište u Zagrebu na drugoj adresi. Izgleda da se taj podatak nije mijenjao, što znači da ovdje postoji mogućnost da Frka Petešić nije uopće imao uvjete da dobije tih dodatnih 30 kvadrata stana, odnosno da dobije stan uvećan za 30 kvadrata na temelju supruge i dvije kćeri", kaže Orešković.

"Jasno je u zakonu propisano, piše da dužnosnici nemaju pravo na ovakvo uvećanje, odnosno nemaju uopće pravo ako bračni drug ima u vlasništvu ili u najmu drugi stan ili kuću u mjestu obnašanja dužnosti, odnosno udaljenom 50 kilometara od mjesta obnašanja dužnosti. Ovog trena nije poznato je li supruga imala nekretninu na kojoj je prijavljena u najmu, to se može vidjeti u poreznoj upravi. Također se može vidjeti i u bazi podataka Ministarstva unutarnjih poslova, gdje se može napraviti uvid na temelju kojeg dokumenta je prijava prebivališta izvršena", govori nadalje Orešković.

To može biti ili vlasnički list ili ugovor o najmu ili izjava vlasnika. "To se može provjeriti vrlo lako i vrlo brzo u imovinskim karticama Frke Petešića. Imovinska kartica ima i podatke koji nisu javno objavljeni. Adrese se ne objavljuju jer ih štiti GDPR. Međutim, te adrese su navedene i u digitaliziranom obliku i u papirnatom obliku, i tu se jasno vidi što je Frka Petešić naveo kao podatak o prebivalištu žene i kćeri", dodaje.

'Ako se potvrdi prebivalište supruge i kćeri to je još teži krimen'

Ako se uspostavi da su cijelo vrijeme supruga i dvije kćeri imale prijavljeno prebivalište u Zagrebu na drugoj adresi, govori nadalje saborska zastupnica, onda ćemo doći do toga da je zahtjev za dodjelom stana na korištenje kojeg je Ured predsjednika Vlade podnio u ime Frke Petešića, bio sastavljen na temelju netočnih podataka, a te netočne podatke je u svojoj ovjerenoj izjavi dao sam Frka Petešić.

"Što znači da ako bi se potvrdili svi podaci koje sam rekla, a na koje nas upućuje sve ovo što za sada znamo iz medija, mi ovdje možda govorimo o kaznenom djelu ovjeravanja neistinitog sadržaja, što je po meni još i teži krimen od same činjenice da živi u nešto većem stanu nego što mu pripada", veli Orešković.

"Ovo je jedna vrlo ozbiljna situacija za gospodina Frku Petešića, s time da tu postoji mogućnost da se i neki drugi elementi preispituju kao potencijalno kazneno djelo, jer izgleda da je Frka Petešić i sam na neki način priznao da je njegovo prebivalište u Salima fiktivno i da je takav podatak iskazao kako bi uopće mogao potraživati stan u Zagrebu. Što znači da se na neki način nepripadajuće okoristio s boravkom u državnom stanu površine preko 90 kvadrata, za kojeg je plaćao simboličnu cijenu", smatra Dalija Orešković u razgovoru za Net.hr.

Orešković kaže da se na temelju svega postoji ozbiljan razlog da se uključi i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, koje već ima većinu potrebnih podataka.

"Samo je potrebno izvršiti uvid, odnosno pribaviti sam taj zahtjev kojeg je Ured predsjednika Vlade podnio Ministarstvu državne imovine pa vidjeti tko ga je potpisao i što u tom zahtjevu piše. Svi potrebni podaci mogu se dohvatiti u vrlo kratkom roku", kaže, dodajući da ovo ne bi trebala biti jedna od afera u kojoj pravosuđe godinama, pa čak i mjesecima nešto utvrđuje i odlučuje.

Ako postoji pravosudna volja ovaj se slučaj može riješiti u vrlo kratkom roku. "Upravo bi se to trebalo dogoditi, a onda kroz ovaj slučaj treba rasvijetliti i po meni druga dva kolosijeka koji su apostrofirani i razotkriveni, a to je činjenica da je ova Vlada 2018. ukinula sve kriterije i da se na temelju toga što je Vlada ukinula kriterije na nepripadajući način okoristio i Mario Banožić, koji je 2019. godine također stekao stan od preko 90 kvadrata, iako uopće u njemu ne živi sa svojom obitelji. A vjerojatno je bilo i drugih dužnosnika koji su na ovakav način zloupotrijebili svoj položaj", kaže Orešković.

Smatra da ovdje postoji i odgovornost Vlade zbog ukidanja svih kriterija 2018. godine. "Onda i svi ostali koji su na takav način došli u povlašteni položaj, na neki način trebaju snositi određenu odgovornost", kaže Orešković, dodajući da je to veliki skandal za Vladu.

Plenković: Ovo je haranga

O slučaju se danas oglasilo i Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređanja i državne imovine. Poručilu su kako je, budući da je dužnosnik potvrdio da nema useljiv stan ili kuću u Zagrebu, Frka Petešić ostvario pravo na dodjelu stana u državnog vlasništvu, neovisno od svog prebivališta. Navode i kako je veličina stana ostvarena temeljem Zakona.

Sam premijer Plenković danas je žestoko branio svog suradnika, a okomio se na medije koji su pisali o ovoj aferi, kazavši kako je ovo "haranga".

"Je li on učinio nešto loše i nešto ukrao? U čemu je problem? Je li se zgrada u Jurišićevoj obnovila brže jer je on tamo? Nije. Ima li pravo na 96 kvadrata? Ima na 90, ajde nije ni to. Nema nekretninu ni u Hrvatskoj ni u Francuskoj, ajde onda prebivalište i boravište. Dajte, molim vas, tom čovjeku se ne može naći crno ispod nokta. Opterećujete javnost, ono, prestanite. Ovo se radi namjerno", poručio je Plenković.

Na pitanje je li obitelj Frke Petešića prijavljena na drugoj adresi, što postaje ključno pitanje ovog slučaja, Plenković je odgovorio kako ne zna i kako ga to ne zanima.

Podsjetimo, Net.hr ima pouzdanu informaciju da je obitelj Frke Petešića prijavljena na zagrebačkoj adresi u kuću u Dubravi koja nije u njihovom vlasništvu.