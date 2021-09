Pandemija koronavirusa nije utjecala samo na fizičko, već i na psihičko zdravlje. Sve je primjetnija polarizacija u društvu na pobornike i protivnike cijepljenja ili epidemioloških mjera, a jasno je kako trenutno ne vlada povjerenje prema struci. Stoga je psihijatar Goran Arbanas za N1 prokomentirao aktualna zbivanja oko antimaskera u školama i najavljenog anti-covid prosvjeda.

Osvrnuvši se na situaciju u Krapinskim Toplicama, Arbanas tvrdi da je jedino što se ondje događa to da jedno dijete ne pohađa nastavu. Istaknuo je da se trebamo prisjetiti koliko djece prije pandemije nije išlo na nastavu, niti je završilo osnovnu školu. Dodaje da se to nije našlo u centru pažnje.

“Ovdje se stvorila pogrešna fokusiranost na ovo dijete i školu, što nosi negativne posljedice. Pogrešno je dijete koristiti za promicanje vlastitih stavova i ostvarivanje vlastitih ciljeva. Ako roditelj smatra da je maska neobavezna, to treba pokazivati kroz vlastito ponašanje. Građani imaju pravo, ili barem mogućnost pokazati nezadovoljstvo ili građanski neposluh”, smatra Arbanas.

Promoviranje vlastitih stavova

Dodaje da nije dobro da se tim slučajem bave i institucije i mediji, jer i oni to iskorištavaju za promociju vlastitih stavova. “Uvijek će biti dio ljudi koji će se protiviti odlukama. To nije sporno, sporno je da se koristi učenik ili škole. Ako netko smatra da se maske ne trebaju nositi, odrasli ljudi trebaju se negdje u situacijama gdje će ugroziti sebe, a ne drugo dijete, boriti za svoju misiju. Pogrešno je to provoditi u školama. Zašto se to ne događa u, primjerice, javnom prijevozu gdje će odgovornost snositi osoba koja je to i inicirala?”, pita se doktor.

Otpor će splasnuti

Dodaje i da je pitanje kako će institucije reagirati na otpor kod provođenja bilo kakvih aktivnosti. Smatra da će taj otpor i u ovom slučaju splasnuti.

“Ljudima je potrebna zabava – kruha i igara. Sve je interesantno neko vrijeme, a onda se kapaciteti iscpe. Kad je bio potres na Baniji, puno ljudi se angažiralo. Iscrpili su se i potražili novi sadržaj. Pronašli su ga u antimaskerima i prosvjedima, a i to će se iscrpiti”, pojasnio je Arbanas.

Primijetio je i manji broj ljudi koji su došli na liječenje tijekom pandemije. Nije mu to neobično, jer za to postoje dobri razlozi. “Zdravstveni sustav je pozivao ljude da ne dolaze nepotrebno kako bi se smanjilo grupiranje ljudi na jednom mjestu. S druge strane, ljudi se boje i izbjegavaju mjesta okupljanja kako se ne bi zarazili”, objašnjava i dodaje da se ljudi tijekom opasnih situacija neće baviti stvarima koje nisu od presudne važnosti, pa će, upozorava, s vremenom doći do većeg broja problema u obliku depresivnih i anksioznih ponašanja te ovisnosti o opijatima.