Suzana Oljača Bakrač je danas podigla spomenik svom 20-godišnjem sinu Darku Koziću koji je poginuo u razornom potresu na Banovini, javlja RTL Direkt. "Anđeo je otišao anđelima", govori kratko Suzana.

A država još nije očistila ruševine kuće u kojoj je mladić živio.

U kontejneru već drugu godinu za redom živi i Draginja Bjelajac. "Od lima, a to je hladno ledeno ubi bože", pojašnjava nam od čega su zidovi njena kontejnera.

Navraćao je sadašnji ministar do Draginje. "Paladina. I rekao da će mi se sazidati zidana kuća. Međutim rješenja nikada", rekla je Draginja Bjelajac iz Majskih Poljana.

Kod Mire Bjelajac navraćao je predsjednik. "Milanović je dolazio dva puta, Plenković nijednom, a šta on može?", govori nam.

Apsurd obnove vidi se na nekoliko stotina kvadrata u tom mjestu.

"Novci su osigurani odmah nakon potresa. I onda je počeo problem s papirima, dok su se svi papiri složili trebao je potpisati Horvat da se može ići u gradnju. Taman kad je trebao potpisati, papiri su se izgubili, ministar dao ostavku, čekali šest mjeseci, a onda kad smo dobili papire država je temelje i oni su se radili samo dva mjeseca", govori nam Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline.

Građevinska firma koju je angažirala država, otišla je u stečaj. Nije to jedini slučaj od čije nelogičnosti se vrti u glavu.

"Imamo pet, šest kuća na potezu koje su stavljene prije šest mjeseci, a krov nije podignut, pa sve propada po kiši. Gdje to ima da se stavi stolarija, a ne stavi krov?", pita Branka Bakšić Mitić.

Nitko im nije odgovorio

Zlata Drezga iz Majskih Poljana ruševine je očistila sama. Međutim, kada je pitala Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje rekli su joj da to nije smjela napraviti. "Rekla sam da ne treba nam elaborat, da smo srušili sami, on je meni odgovorio 'vi to niste smjeli napraviti'", nastavlja Zlata.

Da biste srušili kuću koja je srušena do temelja, trebate elaborat koji košta. A kada su tražili iseljenje… "Nitko nam nije odgovorio, a možda taj naš zahtjev i te naše papire nije nitko ni pročitao", kaže Zlata.

Čak i novac, koji su skupili donatori čeka, jer je država prespora. "Novaca ima, meni se čini da nema volje, da se očekuje da se svi odselimo, ako nema kuća nema ničega", govori glinska dogradonačelnica Branka Makšić Mitić.

U Majskim je Poljanama jedna kuća dovršena privatnom donacijom, kao i sedam drvenih kuća, krovovi, a pet je kuća donirao Beograd.

"Imamo na području Gline preko 428 nekretnina u vlasništvu države koje nisu podijeljene ljudima, one koje nismo dodijelili trebali smo dati ljudima, država im je to trebala pokloniti", završava Branka Bakšić Mitić.