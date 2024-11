Mećava i snijeg do 20 cm kod susjeda. Bit će ga i u Hrvatskoj, evo kada i gdje će zabijeliti

Stigla je promjena vremena. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu danas će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu. U Dalmaciji djelomice sunčano, a od sredine dana raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu i na srednjem Jadranu. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 14 do 18 °C.

Prema prognozi DHMZ-a u četvrtak će promjenljivo, ponegdje u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice kiša, a u noći na petak u najvišim predjelima moguća je susnježica i snijeg. U petak djelomično razvedravanje, uglavnom u Dalmaciji i to na jugu još kiša u prvom dijelu dana. U subotu mjestimična kiša većinom u unutrašnjosti te na otvorenom moru, a u višem gorju može biti i snijega. Vjetar u unutrašnjosti u četvrtak mjestimice umjeren, u gorju i jak jugozapadni, u petak sjeverozapadni i sjeverni, a u subotu sjeveroistočni. Na Jadranu u četvrtak slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, od petka bura koja će jačati. Temperatura zraka će se u subotu sniziti.

Prema sedmodnevnoj prognozi u pojedinim dijelovima Hrvatske bit će i snijega.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

U Srbiji i do 20 cm snijega

U Srbiji najvaljuju preokret. Početak ovog tjedna donio je Srbiji stabilno i relativno toplo vrijeme. U četvrtak navečer na sjeverozapadu, a u petak i u ostalim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje s kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom. Srbija će tijekom vikenda biti pod utjecajem visinske ciklone. Istovremeno će sa sjeverozapada jačati jaka anticiklona pa će se uspostaviti jako sjeverozapadno visoko strujanje, a doći će i do pritjecanja hladne zračne mase. U Srbiji će za vikend biti oblačno i hladno s kišom, u planinskim predjelima sa snijegom. Na planinama se očekuju obilnije snježne padaline, ponegdje i više od 20 centimetara, uz mećavu. Zbog daljnjeg zahlađenja kiša će u predjelima na 500 metara nadmorske visine preći u susnježicu i snijeg, pa se očekuje i u nižim predjelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, a zatim bi se u tim krajevima snježna granica spuštala u ponedjeljak do najnižih područja, uz stvaranje snježnog pokrivača, javlja Telegraf.rs.

S obzirom na to da će temperature uglavnom biti u plusu, snježni pokrivač se u tim nižim predjelima neće stvarati u velikim količinama, čak i ako ga bude od 5 do 15 cm, on će se brzo otopiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Tmurni oblaci i kiša pratit će nas cijeli dan, osim u jednom dijelu zemlje. Za vikend opet snijeg

