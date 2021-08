Početak kolovoza obilježit će nestabilno vrijeme. Već u nedjelju je jako nevrijeme zahvatilo dijelove središnje Hrvatske, no od ponedjeljka bi u većem dijelu zemlje trebalo biti mirnije.

Zbog premještanja hladne fronte na istok, tijekom dana bi trebalo biti još kiše, pljuskova i grmljavine, poglavito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, javlja N1. U Istri i na Kvarneru mogući su i lokalni neverini, zbog čega je Meteoalarm izdao žuto upozorenje za riječku regiju.

Bit će manje vjetrovito, uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu te umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak na moru. Bit će i svježije, na kopnu od 24 do 28 stupnjeva, a na Jadranu od 27 na sjeveru do 33 stupnja na krajnjem jugu, zbog čega je izdano i žuto upozorenje za dubrovačku regiju, piše RTL.

Srećom, do kraja ponedjeljka bi se trebalo razvedriti, no to ne znači da će vrijeme u ostatku ovog tjedna biti stabilno. U kopnenim krajevima pljuskova će biti na zapadu i u gorju, a u četvrtak su moguće i lokalno obilnije oborine u Slavoniji. Temperature će blago porasti, ali će biti ispod 30 stupnjeva.

Na sjevernom će Jadranu i idućih dana biti promjenjivo i nestabilno, u Dalmaciji će prevladavati većinom sunčano vrijeme, a zatim u četvrtak slijedi pogoršanje s kišom i ponegdje obilnijim pljuskovima. Utjecaji toplinskog vala će i ondje popustiti, tako da će noći biti ugodnije, a danju će biti svježije.