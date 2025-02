SVE VIŠE SLUČAJEVA / Gripa hara Hrvatskom: 'Može izazvati srčane probleme, epileptične napadaje, meningitis...'

Oko 19 tisuća slučajeva gripe obilježilo je početak 2025. godine. "Komplikacije su moguće za svaki organski sustav. Gripa je bolest dišnog sustava i najčešće su komplikacije tog sustava bilo to bronhitis, upala pluća, upale uha...Uz to su moguće i komplikacije središnjeg živčanog sustava, epileptični napadi, moždani udari, meningitis, nekrotizirajuća upala koja na sreću nije tako česta. Može doći i do problema sa srcem", rekao je Ivan Puljiz, predstojnik klinike Fran Mihaljević u razgovoru s reporterkom Majom Lipovšćak Garvanović.