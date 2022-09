Vlada priprema novi paket mjera pomoći za obuzdavanje cijena energenata kućanstvima, javnom sektoru, malim i srednjim poduzetnicima, umirovljenicima, poljoprivrednicima i ribarima te svim ugroženim socijalnim skupinama, koji bi, prema neslužbenim najavama, trebao biti i veći od pet milijardi kuna, koliko je bio težak prošli paket iz veljače, piše Jutarnji.

Od mjera koje su do sada procurile u javnost, sigurno je da se ide u promjenu obračuna struje za javni sektor, koji je dosad račune plaćao kao da su profitni poduzetnici. Tako će škole, vrtići, domovi za starije i nezbrinutu djecu, fakulteti, bolnice, muzeji, ali i nevladin sektor poput vjerskih zajednica i udruga koje pomažu ugroženima, struju ubuduće plaćati kao da su kućanstva.

Na poduzetnike otpada najveći dio paketa?

Neslužbeno se doznaje i da će mikro, mali i srednji poduzetnici imati određenu subvencioniranu cijenu struje, a govori se se i da je to najskuplji dio paketa. Očekuje se da će struja od 1. listopada dodatno rasti i za kućanstva, a posebno za poduzetnike, pa će Vlada očito ponovno morati intervenirati i za kućanstva, ali ovaj put i za poduzetnike, koji sada plaćaju i do pet puta skuplju struju, pa je u pitanje doveden njihov opstanak.

Govori se da će se pomoći socijalno najugroženijim skupinama u društvu, od onih koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, preko korisnika invalidnine, primatelja socijalnih usluga, udomitelja, umirovljenika, do nezaposlenih. Čini se da će, kao i u prošlom paketu, sada svi oni dobiti neku vrstu povećane naknade, a umirovljenici će opet primati energetske dodatke kako bi lakše podmirili račune. No, uz to, čini se da će se izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je u Saboru, dodatno povećati minimalne mirovine od najavljenih 1,5 posto.

Pomoć i lokalnim jedinicama

Premijer najavljuje pomoć i svim lokalnim jedinicama, gradovima, općinama i županijama, kako njihove toplane ne bi morale povećavati cijenu grijanja i za 50 posto, kao što najavljuju. Kako će ta pomoć izgledati, za sada ostaje nejasno.

Novi Vladin paket mjera pomoći, prema najavama iz Banskih dvora, trebao bi biti dovršen idući tjedan, nakon čega će se predstaviti koalicijskim partnerima, ali i socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima. Tek nakon toga premijer želi i javnosti predstaviti paket, koji će onda biti i usvojen na idućoj sjednici Vlade, koja je planirana za idući četvrtak.