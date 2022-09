Hrvatska još uvijek dovršava i najavljuje krizne mjere za pomoć građanima. U Njemačkoj - krizne su mjere svarnost, prenosi RTL Danas.

Podsjetimo, premijer Plenković najavio je da će sljedeći tjedan biti predstavljene mjere pomoći koje će svima olakšati plaćanje računa. Za idući je tjedan najavio parlamentarne većine, a poslušat će kaže i prijedloge socijalnih partnera.

"Učinit ćemo sve da računi budu takvi da će ih moći plaćati bez većih problema, a zbog toga smo vrlo detaljno i precizno radili na ovim mjerama. Naravno da ćemo posebno voditi računa o najugroženijim u našem društvu, da ćemo nastaviti sa socijalnim transferima, kao što smo to činili ranije i kada je riječ o našim umirovljenicima, vodimo posebno računa o obiteljima, poljoprivrednicima, ribarima, vodit ćemo računa, naravno, i o hrvatskom gospodarstvu, osobito mikro, malim i srednjim poduzetnicima", kazao je premijer Andrej Plenković.

U Njemačkoj su, naime, rigorozne mjere surova stvarnost.

Naime, u javnim prostorima, umjesto dosadašnjih 20 – od sada je dozvoljeno grijanje na maksimalno 19 stupnjeva, a u mnogima je zabranjeno i korištenje bojlera za toplu vodu. Ondje gdje se obavlja teški fizički rad – dozvoljena je temperatura od 12 stupnjeva.

No, to nije sve. Zabranjuje se rasvjetljavanje javnih objekata i spomenika iz estetskih razloga uz izuzetak izloga i svjetlećih reklama koje se moraju gasiti od 22 do 6 ujutro. Zabranjeno im je i grijati bazene, ako za to koriste električnu energiju ili plin. Štoviše, najavili su i gradnju još jednog LNG terminala, petog od početka rata u Ukrajini.