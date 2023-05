HRABAR POTEZ / Hrvatici prekipjelo, sve joj je stradalo i više nije željela šutjeti, a ono što je rekla odjeknut će Hrvatskom

Nakon svake prirodne katastrofe otvara se pitanja - jesu li nadležne službe, od prevencije do reakcije, mogle reagirati brže i bolje. Stanovnici Obrovca i Gračaca tvrde da jesu. U nedjelju u ranim poslijepodnevnim satima mještani su bili zabrinuti rastom vodostaja u Gračacu i dolaskom vodnog vala u Obrovac. No, vreće s pijeskom su se počele puniti tek iza ponoći. To je područje posjetio jutros ministar Božinović koji je i načelnik Stožera civilne zaštite. U Obrovcu je samo šteta na prometnicama i javnim objektima najmanje 2 milijuna eura. Iako je poplavljeno 50-ak objekata, gradonačelnik ni sam ne zna točnu brojku. Ali činjenica je i da se korito Zrmanje nije čistilo više desetljeća, pa će se s tim poslom konačno sada krenuti. Više donosi Nikolina Radić.