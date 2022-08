Nakon nekoliko svježijih dana, ovaj tjedan ponovo nam stižu visoke temperature. HRT javlja da će u ponedjeljak na istoku Hrvatske biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom između 30 i 32 °C.

Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti većinom sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prijepodne pretežno sunčano, dok poslijepodne stiže postupno naoblačenje, mjestimice i malo kiše, i to uglavnom u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, sredinom dana i poslijepodne mjestimice s umjerenom i povećanom naoblakom.

U četvrtak temperature preko 35

U utorak djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz mjestimice umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, a ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo i južni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 °C.

U srijedu i četvrtak pretežno sunčano i još toplije, pa bi u četvrtak temperatura zraka ponegdje mogla biti viša i od 35 °C.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, ali ne i posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi i to uglavnom na sjevernom dijelu, a u utorak i na području Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno jugo, a u srijedu jugozapadnjak.