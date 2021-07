Neven Brnjas, dugogodišnji zaposlenik ZET-a, odlučio je doslovno slikom upozoriti javnost na stanje u jednoj od ključnih gradskih tvrtki. Snimio je video u Servisu tramvaja Dubrava, i to u "utrobi" servisa, tamo gdje radnici moraju boraviti kada popravljaju i održavaju tramvaje i tako je razotkrio šokantnu istinu o stanju "ispod površine": vidljivo je da su potporni stupovi u jako lošem stanju, truli, s velikim pukotinama, da na sve strane curi voda, da električne instalacije nisu održavane godinama, a dijelom – rasvjeta niti nije u funkciji.

Brnjas u videu opisuje stanje, upozorava na stupove koji bi mogli "svaki čas puknuti", te bi radnici koji rade ispod šina, ispod tramvaja mogli ozbiljno stradati.

"Dokle tako?", izgovara Brnjas u jednom trenutku i tako odašilje iz dubine ZET-a i pitanje novoj gradskoj vlasti što se čeka s promjenama u ZET-u. Naime, iako su krenule promjene u Zagrebačkom holdingu, u ZET-u, gradskoj tvrtki za prijevoz, još uvijek je na čelu direktorica Ljuba Romčević Žgela i njezina uprava koja je krcata kadrovima Milana Bandića.

Brnjas je "zviždao" kad su se mnogi bojali

Neven Brnjas je već poznat javnosti kao jedan od onih rijetkih radnika iz Bandićeva sustava koji se usudio javno progovoriti o stanju u ZET-u još u vrijeme kada su se Milan Bandić i njegova ekipa doimali kao vječni i nedodirljivi gospodari Zagreba. Brnjas je govorio za medije, ali je i konkretno djelovao – on je, primjerice, podnio i kaznenu prijavu zbog otkazivanja kočnica na tramvajima, a još uvijek ima i nekoliko otvorenih sudskih procesa sa ZET-om. "Ostao sam dva puta bez kočenja na tramvaju pa su me tražili da povučem to vozilo u spremište bez kočnica. Zvao sam policiju. Nakon toga dobio sam još jednu opomenu pred otkaz. Rekli su da lažem", govorio je Neven Brnjas u emisiji Labirint HRT-a u veljači 2020. Iako ima završen fakultet, u posljednjih godinu dana je – neraspoređen. Promijenilo se jedino to da je kao kandidat Možemo postao vijećnik u Mjesnom odboru Maksimir, a u razgovoru za Net.hr otvoreno govori o tome kako ga brine činjenica da nova gradska vlast još uvijek nije počela sređivati stanje u ZET-u.

'Izvana se pokazuju nalickani tramvaji, a u dubini – trulež'

"Video je svojevrsni podsjetnik na pravo stanje u ZET-u koje se u vrijeme bivše vlasti neprestano skrivalo. Izvana se pokazuju nalickani tramvaji, a u dubini – trulež. Ovdje ljudi rade u neljudskim uvjetima. Promjene u ZET-u su nužne i hitne", kratko je prokomentirao Neven Brnjas razloge za svoj videoapel iz podzemlja ZET-a.

A evo kako sve komentiraju u ZET-u

Nakon objave teksta i videa stigao je i komentar iz ZET-a koji prenosimo u cijelosti: "Nakon potresa koji su nas zadesili, svi objekti tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. pregledani su od ovlaštenih statičara te je utvrđeno kako se mogu koristiti, a eventualna oštećenja ili elementi objekata koji su predstavljali sigurnosni rizik promptno su sanirani. Također ističemo kako je ZET prije dvije godine započeo s radovima na modernizaciji tramvajskog servisa na Trešnjevci, a po završetku istih, radovi će se nastaviti i na drugim objektima, uključujući i tramvajski servis u Dubravi."