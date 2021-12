Seizmolog Tomislav Fiket osvrnuo se na podrhtavanja tla i potrese koji su se u proteklih godinu i pol događali na hrvatskom području. Sve je započelo proljetnim potresom u Zagrebu, pa se dogodio i onaj razoran potres u Petrinji, a podrhtavanja su se događala i na Jadranu, zaleđu Šibenika, Splita i Dubrovnika.

Fiket je, gostujući u emisiji HRT-a "Dobro jutro, Hrvatska", rekao da se situacija na petrinjskom području "pomalo smiruje", što je dobra vijest za sve tamošnje stanovnike jer su, govori Fiket, "sigurno već izmoreni trešnjom".

'Nadamo se da to ide kraju'

"Nadamo se da to ide kraju, da će uskoro prestati. To što su potresi sve slabiji ne znači da neće možda biti neki jači potres, takva pravilnost ne postoji. To se i pokazuje kroz ovo vrijeme. To je sve normalno da se tu i tamo pojavi poneki potres jači od 3 po Richteru", poručio je seizmolog.

Kazao je i da se razorni potresi u Hrvatskoj događaju otprilike svakih 45 godina, ali to ne znači da će se potresi dogoditi sada, pa onda tek za 45 godina. "Može se dogoditi da se u par dana dogode svi, pa se onda ne dogode 100 ili 200 godina. Tih 45 bi se moglo pretvoriti i u svakih 100 godina", rekao je Fiket pa naveo pokupski potres 1909. godine nedugo nakon kojeg se 1916. godine dogodio i vinodolski potres.

"Zna se to dogoditi u povijesti. Sreću smo imali da je posljednji jaki potres bio 1996. godine u Stonu", dodao je.

Hrvatska kao trusno područje

Fiket je ponovno naglasio da se, što se tiče potresa, ne može ništa predvidjeti. "Možemo predviđati određene magnitude na određenom području, ali kada će se točno dogoditi, to se ne može previdjeti", istaknuo je.

Hrvatska je trusno područje te postoje mjesta gdje su potresi manje izgledni, što nikako ne znači da potresa tamo ne može biti. "Konkretno, mislim na Istru i Slavoniju. Tamo se isto događaju potresi, ali rjeđe. Živimo u krasnoj zemlji, ali nam je ovakva sudbina da živimo na trusnom području. Nešto smo nažalost morali platiti što se tiče tih potresa", zaključio je seizmolog Fiket.