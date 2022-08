Smrt novinara Vladimira Matijanića izazvala je brojne reakcije, a među onima koji su prepričali svoja mučna svjedočanstva s hitnom u Splitu je i novinarka hrvatske redakcije UNA televizije, Ivana Kapetanović. "Iste situacije s hitnom u Splitu doživljavala san dok su mi i mater pa posli otac bili bolesni. Neće doć. Ta je*ena hitna u Splitu neće doć. Sićan se koliko san in milijuna puta je*ala sve po spisku na telefon, ma kakvi. Mater mi je umirala od raka, nije mogla disat, jest, govorit, rekli su da joj stavin hladni oblog. Nije bila hospitalizirana masu puta kad je tribala bit, sve do zadnjeg", napisala je.

"Ni ocu hitna nikad nije tila doć, a zvala san ih masu puta, molila, priklinjala, vrištala, sve pokušala, ma kakvi. Sve dok nisu na kraju vatrogasci i policija morali rumbavat vrata da bi ušli u stan. Onda je došla i hitna. I to kako te pošalju kući iz bolnice da umreš doma, u mukama... Strašno. Na kraju su oboje umrli prerano. Ta hitna u Splitu dolazi valjda samo ako umireš. I hospitaliziraju te valjda skoro polumrtvog. Naprosto, PREKASNO, PREKASNO!! Puno je ovakvih slučajeva kao od našeg kolege... I tome triba više stat na kraj. Kolega Vlado bi im sta na kraj. Bar bi pokuša. Fala Vlado na svim otkrivenim aferama i super tekstovima, statusima... fala na novinarstvu. Počivaj u miru Božjem", napisala je novinarka.

Odvjetnica podnijela kaznenu prijavu

Zbog situacije koju su imali s hitnom, a koju je opisala životna partnerica pokojnog Matijanića, novinarka Andrea Topić, dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević podnijela je kaznenu prijavu.

"Ne mogu učiniti ništa više za pokojnog Matijanića, nego podnijeti ovu kaznenu prijavu zbog nepružanja medicinske pomoći. Vidjet ćemo što će sada učiniti državno odvjetništvo u Splitu i policija, oni kojima je posao da preuzmu od ove točke", napisala je na Facebooku.

"Nisam mogla prestati mislit o tom užasa koji se dogodio od kad sam pročitala Andrein status. Čovjek se toliko osjeti jadan i nemoćan i očajan! Znam da bi on sigurno u ovakvoj situaciji, da se nekome od nas ovo dogodilo, činio ono u čemu je bio najbolji, pisao i to nemilosrdno, prozivajući sve one koji su krivi. Upravo zbog toga nisam mogla ne učiniti jedino što je meni kao običnom građaninu bilo na raspolaganju. Morala sam podnijeti ovu prijavu", pojasnila je.

"Nadam se da ćemo se svi skupa u danima koji dolaze potruditi da se ovaj užas ne zaboravi i da krivci budu privedeni tamo gdje pripadaju. Hvala ti dobri, iskreni i ispravni čovječe za svaku baklju istine koju si zapalio, za svaki feral koji si držao. Na kraju te taj sustav protiv kojeg si se cijeli život borio, svojim neradom i nemarom ubio. Laka ti zemlja, koju si kao i mnogi prije tebe, volio puno više nego što ona zaslužuje i žrtvovao svoj mir, svoje zdravlje i na kraju svoj život, iako si mogao u hladu neke razvijene demokracije živjeti puno bolji život radeći puno lakši posao", stoji u statusu odvjetnice Knežević.

Ravnatelj izrazio sućut

Ravnatelj splitske bolnice dr. Julije Meštrović, u ime Kliničkog bolničkog centra Split, izra​zio je u subotu žaljenje zbog smrti​ Vladimira Matijanića i duboku sućut obitelji te podsjetio kako su pokrenuli postupak unutarnjeg nadzora te će uskoro predstaviti izvješće.

​​"​Za dio okolnosti koje se vezuju za rad naše bolnice već ranije smo​ pokrenuli postupak unutarnjeg nadzora i obavili razgovore s osobljem.​ U stalnom smo kontaktu s ministrom zdravstva te ćemo zajedno uskoro​ predstaviti izvješća koja će utvrditi jesu li poduzimane radnje od​ strane svih ustanova bile u skladu s propisanim procedurama za pružanje​ odgovarajuće medicinske pomoći pacijentu", izvijestio je Meštrović u priopćenju.

Dodao je da će o svim nalazima biti pravodobno izviješteno. Po nalogu ministra zdravstva obavljaju se radnje radi utvrđivanja​ svih relevantnih činjenica oko postupanja prilikom pružanja medicinske​ pomoći Vladimiru Matijaniću u Zavodu za hitnu medicinu i u​ KBC-u Split​. Zdravstvena inspekcija Ministarstva​ zdravstva obavlja uvide u dokumentaciju i razgovore sa svim osobama u​ zdravstvenim ustanovama koje su bile uključene u ovaj događaj, stoji u priopćenju.