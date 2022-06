Premijer Andrej Plenković predstavio je zakonske izmjene vezane uz novi model obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina. Uz predsjednika Vlade na predstavljanju su bili i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te zastupnik u Hrvatskom saboru Silvano Hrelja.

Veće mirovine

"Obuhvatit ćemo gotovo 300 tisuća umirovljenika, što će 2023. koštati 1,1 milijardu kuna. Tako će se za više od 136.000 korisnika povećati mirovina za 10 posto, 250 kuna prosječno", rekao je premijer na početku.

"Promjena se odnosi i na prava na mirovinu od pokojnog supružnika. Više od 155 tisuća korisnika penzija će se povećati za oko 550 kuna mjesečno", rekao je.

"Šaljemo jasan signal da brinemo posebno osjetljivoj skupini penzionera , o onima koji najčešće žive sami i izloženi su siromaštvu ", dodao je.

"Penzije će nastaviti rasti usklađivanjem, a ostaje i pravo rada na pola radnog vremena. Mi od 1.1. povećavamo i najniže mirovine za 1 posto, a od 1.1.2025. godine povećavamo za još 1.5 posto", rekao je premijer.

"Od početka naše prve vlade prosječna penzija povećana je za petinu, a najniža za četvrtinu. Poduzimamo sve kako bi našim umirovljenicima osigurali dostojanstvenu starost. Ovim izmjenama realiziramo reforme u sklopu plana oporavka kao i ciljeve nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Mi ćemo do 2025. uložiti oko 4.4 milijarde kuna. Možemo svi zajedno biti zadovoljni kako je na današnji dan broj osiguranika koji rade najveći unazad 20 godina. Imamo 1622.000 osiguranika, to nam omogućava veću održivost i sigurnost", rekao je.

Uvjeti korištenja obiteljskih imovina

Ministar Piletić rekao je da će se obiteljske mirovine povećati za 10 posto povećanjem mirovinskog faktora. "Druga važna promjena je mogućnost korištenja mirovine supružnika što će obuhvatiti 155.000 korisnika. Dosad se nije moglo koristiti dvije mirovine paralelno, sad se usklađujemo s europskom praksom. Osoba koja koristi dio obiteljske mirovne mora imati minimalno 60 godina starosti i biti jedina osoba koja ju koristi", rekao je.

"Iznos dijela obiteljske mirovine određuje se u visini od 27 posto. Predviđeni najviši iznos je 5850 kuna, kumulativna mirovina ne bi smjela prijeći taj iznos", dodao je.

"Treća izmjena je postupno povećanje najniže mirovine za 287.000 umirovljenika. Očekujemo da to bude 1.5 posto, a onda 1.1.2025. još 1.5 posto. Ukupno za ove tri mjere 4.4. milijarde kuna do 2025. godine", rekao je Piletić.

"Veoma smo blizu slovenskog modela, koji je vrlo sličan. Ja sam zadovoljan i neka ovo bude na zadovoljstvo i priznanje svim onim našim obiteljskim umirovljenicima koji su trpjeli svih ovih godina da ne dobivaju ništa. Ovo je treći najveći projekt kojim sam se bavio u svom političkom radu. Svi su na dobitku, i to najmanje od 10 posto", rekao je vladn partner Silvano Hrelja.

Kad stižu promjene?

Od 1. siječnja obiteljska mirovina će biti 10 posto veća, a udovice i udovci će moći odabrati i mogućnost da primaju svoju mirovinu te najviše 20.8 posto mirovine pokojnog supružnika.

Taj model će se najviše isplatio onim čije su mirovine veće ili jednake onima pokojnih supružnika, jer su dosad mogli samo zadržati vlastitu mirovinu, ali bez dodatka. S druge strane, novi će model biti najmanje isplativ onima čiji su supružnici imali značajno veću mirovinu od njih, jer im je obiteljska mirovina od 77 posto puno isplativija od druge opcije.

Najveći mogući zbroj mirovine i dodatka dijela osobne mirovine ne smije prelaziti 5850,40 kuna. U prvoj godini primjene, novi model obiteljskih mirovina obuhvatit će oko 155.200 korisnika, za što je Vlada spremna izdvojiti 1,2 milijarde kuna. Već 2024. ukupni se iznos penje na 1,4 milijarde kuna, a godinu poslije na 1,7 milijardi.