Činjenice bez kompromisa! Informativni tim RTL-a predstavlja moćnu kampanju

RTL Danas predstavlja atraktivnu, moćnu kampanju informativnog programa. Kampanju su snimali voditelji i urednici te reporteri RTL-a Danas. Ana Brdarić Boljat, Tomislav Jelinčić, Damira Gregoret, Adrian De Vrgna, Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič otkrili su nam kako su se proveli na snimanju te progovorili o svojim profesionalnim vrijednostima.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točne informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima.

Novi vizualni identitet stigao je kao osvježenje u RTL-ovoj slavljeničkoj godini, a Damira Gregoret otkriva: 'Svježi smo, moderni, u korak s vremenom'. Oduševljenje dijeli i njezin kolega i suvoditelj Adrian De Vrgna.

"Snimanje nam je prošlo u sjajnom raspoloženju, bilo je ležerno, uz puno dobre atmosfere. S vremena na vrijeme osvježenje dobro dođe i drago mi je što su komentari gledatelja pozitivni. Drago mi je što možemo pokazati i dočarati sve boje televizije, uz ono najvažnije - predanost činjenicama bez kompromisa i donošenju sadržaja kojeg gledatelji nagrađuju svojom vjernošću. Tu smo upravo zbog njih", zaključio je De Vrgna.

Osvježenje RTL-ovog informativnog programa pozdravlja i urednica i voditeljica Ivana Brkić Tomljenović. "Uigrana smo ekipa, a sada osvježenog izgleda ulazimo i u novu televizijsku sezonu. Ono što se nikada ne mijenja jesu vrhunski profesionalci koji svakog dana donose činjenice bez kompromisa. Gledatelji to prepoznaju i veliko im hvala na povjerenju", ocjenjuje Ivana.

Njezin kolega, voditelj i reporter Mario Jurič, ističe da mu je snimanje nove kampanje za RTL Danas bilo sjajno iskustvo. "Cijela ekipa svemu je pristupila s velikim entuzijazmom, a atmosfera je bila opuštena i vesela. Uvijek je poseban osjećaj raditi na nečemu što će predstaviti naš trud i rad, posebice u godini kada RTL slavi 20. godišnjicu. Vrijednosti koje nas vode u radu svakog dana su profesionalnost, odgovornost prema gledateljima i strast prema novinarstvu", zaključio je Jurič.

Dvadeset godina na RTL-u su Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić, stoga ne čudi što im je snimanje proteklo i u obiteljskoj atmosferi. "Nema ljepšeg nego kad je obitelj na okupu, u ležernoj atmosferi i s istim ciljem. Svaki dan na poslu je drugačiji, no jedna stvar je uvijek ista - vodimo se istinom, činjenicama i interesom čovjeka, koji nam je uvijek na prvom mjestu", priča Jelinčić. Interes gledatelja na prvom je mjestu i kod Ane Brdarić Boljat. "Vizualno smo osvježeni, no jedna stvar nikad se ne mijenja - objektivno izvještavanje o događajima u zemlji i svijetu. Sretna sam zbog tehnoloških inovacija koje donosimo gledateljima jer one omogućavaju jednostavan prikaz činjenica na atraktivan i razumljiv način", zaključuje Brdarić Boljat.

Činjenice bez kompromisa - ne propustite RTL Danas u 16.30 i 19 sati svakog dana.

