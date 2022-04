Premijer Andrej Plenković, nakon što je obišao spomen-područje Jasenovac povodom proboja logoraša, dao je izjavu za medije.

"Žao nam je svih koji su ovdje poginuli. Važno je da za mlade generacije u našem obrazovnom sustavu osiguramo da mladi mogu na jasan način saznati i naučiti koliko se zlo događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Drago mi je da je danas omogućeno da ovdje bude puno više ljudi nego u zadnje dvije godine. Predstavnici židovske zajednice su najavili da će iz vjerskih razloga ovdje biti drugi tjedan. Mi smo uvijek kao i uvijek. Službeno i dostojanstveno", rekao je Plenković pa dodao:

"Upravo je zato jasna osuda zločina u Jasenovcu iznimno važna, ne samo za žrtve, nego i za mlade koji tek trebaju osvijestiti što se događalo u našoj povijesti."

'Milanović je prešao granicu'

Zatim je komentirao prepirku s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Mislim da sam bio vrlo jasan. Ne želim komentirati njegove izjave koje je dao danas u Jasenovcu. Po prvi put lijevo orijentirani novinari osuđuju to što radi. Mi radimo svoj posao odgovorno, u interesu hrvatskih građana. Neki drugi koji imaju puno vremena ne rade to. Kada pređu granicu, onda slijedi odgovor. Sjetite se kakva je bila politička komunikacija prije 2020. Vratite nazad film pa napravite analizu, a onda me pitajte o komunikaciji."

"Uopće se neću baviti njime. Postavljate mi loša pitanja. Sugerirate da ono što je Milanović rekao o mojim izjavama istinito. Jeste vi pratili što sam ja rekao? To se može nazvati patološkim laganjem", rekao je Plenković.