Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade je održao konferenciju za medije. Apelirao je na sve građane da se cijepe te komentirao podršku HSU-ova zastupnika Silvana Hrelje.

"Pokazali smo nekoliko slajdova koji pokazuju da pada interes za cijepljenje, mi smatramo to nije dobro. apeliramo na sve naše sugrađane da se cijepe, cijeli svijet se cijepi, cijela Europa. Velik broj država ima manje cjepiva nego što im je potrebno i voljeli bi da su u našoj situaciji. Ja još jednom apeliram, poslušajmo savjete struke i cijepimo se, to bi bilo kapitalno važno za opću sigurnost u zdravstvenom pogledu, ali i za ekonomiju i turizam", rekao je Plenković te dodao kako cjepivo nije jeftino te da je zasad prioritet cijepljenje hrvatskih građana.

'Hrelja će i u budućnosti podržavati Vladu'

Što se tiče Silvana Hrelje, komentirao je: "Dogovorili smo protokol razumijevanja i suradnje koji će trajati do kraja mandata. Ključno područje je poboljšane života hrvatskih umirovljenika. Zaključili smo da se njegove ideje slažu i Nacionalnim planom i mogu reći da će gospodin Hrelja i u budućnosti podržavati našu Vladu", izjavio je premijer te dodao kako Hrelja nije žetončić koji će zamijeniti Radimira Čačića.

Dodao je kako smatra sramotnim nazivanje saborskih zastupnika tim imenom. Tvrdi kako se ne radi o prijevari birača. "To što se on predomislio nije specifičnost Hrvatske, to se događa u drugim zemljama", kazao je Plenković.

Premijera su novinari pitali zašto ga nema u medijima posljednjih dana.

"Vidjet ću hoću li ovako nastaviti dalje, sve što bude nužno tako ćemo komunicirati. Uzeli smo pauzu, može netko drugi puniti vaše programe. Nema to veze s predsjednikom Milanovićem. Nastupali smo cijelo vrijeme i odlučili smo neke druge pustiti.

Bitno je da smo usvojili rebalans, donijeli odluku o avionima, radimo na tome da uđemo u Schengen i euro-područje, da SAD ukine vize za Hrvate, da spojimo Pelješki most i ja sam odlučio da ćemo se baviti onime za što su nas građani izabrali", rekao je premijer.