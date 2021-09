Novi, digitalni popis stanovništva, ali i kućanstava te stanova i Hrvatskoj trajat će od 13. rujna do 17. listopada. Državni zavod za statistiku provest će ga u dvije faze i na dva načina, a građani će moći odabrati na koji način se žele popisati.

Prva faza je samopopisivanje kroz sustav e-Građani i ona će trajati od 13. do 26. rujna. Dan kasnije, pa sve do 17. listopada na teren će izlaziti popisivači. Za sve one koji se ne žele popisati predviđene su kazne od dvije do pet tisuća kuna.

Popisni upitnik ima 16 stranica, a osim osnovnih podataka o adresi stanovanja i samoj osobi, ili više njih u zajedničkom kućanstvu, građani će morati odgovoriti i na sljedeća pitanja.

Osobni podaci i praćenje migracija

Državu, naime, zanima bračno stanje svake osobe, vrsta životne zajednice, broj djece, razlog prisutnosti u nekom gradu, koliko dugo ondje namjerava obitavati, živi li ondje od rođenja ili se doselila, odakle i zbog čega.

Bit će potrebno navesti i podatke o roditeljima, odnosno majci, pa je jedno od pitanja i mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe koja ispunjava popis.

Neka od pitanja se tiču i osoba koje su iz raznih razloga odsutne, pa će trebati odgovoriti na pitanje o učestalosti povratka u mjesto stanovanja, navesti razloge odlaska i otkriti namjerava li se osoba vratiti u mjesto stanovanja i koliko dugo planira biti odsutna.

Obrazovanje i posao

Uz to, u popisu će biti neizbježna i uobičajena pitanja poput državljanstva, narodnosti, materinjeg jezika, vjere...

Tražit će se i konkretni podaci o obrazovanju, poput točne adrese vrtića, škole ili fakulteta koju je osoba pohađala. Što se tiče pitanja o zaposlenju, ona se tiču zanimanja, djelatnosti, radnog statusa, ali i, primjerice, na koji način netko putuje do posla. Anketni listić sadrži i pitanja o izvorima sredstava za život, bilo da je riječ o plaćama, mirovinama ili prihodima od imovine.

Statističare zanima i je li osoba bila ranjena ili ozlijeđena u Domovinskom ratu te je li netko od članova njene obitelji poginuo ili nestao. Poginule i nestale članove će trebati i navesti.

Podaci o stanu

Što se tiče podataka o kućanstvu, odnosno stanu, od građana se traži da navedu po kojoj osnovi koriste stan, kolika mu je sobnost i površina te na kojoj se etaži u zgradi nalazi. Uz to, trebat će navesti, ima li stan kupaonicu i kuhinju te posjeduje li vodovodne, odvodne, kanalizacijske ili plinske instalacije.

Trebat će opisati i koliko stanova ima zgrada u kojoj žive, kada je dovršena, itd. Uz to, građani će trebati otkriti i imaju li poljoprivredno zemljište od barem 1000 četvornih metara te drže li stoku.