Bliži se ljeto i oni koji mogu razmišljaju o odlasku na ljetovanje. Ovih dana pisali smo o tome pitajući se je li ovo zadnja godina da Hrvati ljetuju na svojoj obali. Zagrepčanin Matija rekao je za Net.hr da su on i supruga već rezervirali privatni smještaj, isti u kojemu su ljetovali i prošle godine, ali - računajući i dalje u bivšoj valuti - 1000 kuna skuplji.

"Prošle godine bili smo tjedan dana, platili smo 3500 kuna. Ove godine, supruga je vidjela da je cijena 4500 kuna. Rekla je da ne želi ići, ali znam da joj to puno znači pa sam odlučio uštedjeti da idemo i ove godine. Jutros je rezervirala, inače će netko drugi uzeti jer je to atraktivan termin, od 5. do 12. kolovoza", kazao je.

Sve više Hrvata ne može si priuštiti more

Zagrepčanin Marko rekao nam je, pak, da od prošle godine više ne ljetuje u Hrvatskoj. Zbog cijena, naravno. Lani je odabrao Bugarsku.

"Išli smo agencijski, na devet dana. Za 3000 kuna smješaj u hotelu koji je udaljen dvije ulice od mora, uključen doručak plus, za dodatnih 300 kuna dobije se ručak i večera kroz cijelo to vrijeme. Ne želim ni razmišljati koliko bi to koštalo u Hrvatskoj, mislim duplo", kazao je i dodao da ove godine namjerava posjetiti unutrašnjost Rumunjske i Bugarske, a devetodnevni aranžman koštat će ga najviše 460 eura.

Potom smo razgovarali i s Andrejom koji već sedam godina radi kao turistički vodič.

"Imam osjećaj da je nama ljetovanje na hrvatskoj obali nešto što je 'naše pravo'. To možda je točno, ali to nije problem ponude i potražnje na hrvatskoj obali, nego širi strukturni problem gdje si, realno, ljudi koji rade u većini sektora u Hrvatskoj ne mogu priuštiti nešto što je tržišna cijena na hrvatskoj obali, zato što ostatak države - izuzev Zagreba - ekonomski kaska", kazao je, objašnjavajući zašto si sve manje Hrvata ne može priuštiti ljetovanje na "svome" moru.

Aranžmani s prijateljima, rodbinom...

Htjeli smo čuti i 'glas naroda' pa smo na ulicama Zagreba upitali građane, a i ne samo Zagrepčane, planiraju li ove godine ljetovati i gdje te koliko su novca spremni na to potrošiti. Većina sugovornika rekla je da planira ove godine na more, neki čak i više puta.

Na pitanje hoće li za ljetovanje izabrati Hrvatsku ili inozemstvo, većina se izjasnila za hrvatski Jadran. Najčešće u aranžmanima s prijateljima ili kod rodbine koja živi ili ima neki apartmančić na moru.

"Hrvatska i inozemstvo. Ne znam točno destinacije, gdje me bend odveze. Kod nas više-manje Stari Grad na Hvaru, malo Istra i tako… A ovo izvan, vjerojatno negdje u Europi", rekao je za Net.hr Miroslav Gorša, glazbenik iz Daruvara.

'Kako je bilo prije 3, 4 godine, preskupo je'

Pitanje sugovornicima bilo je i koliko namjeravaju dana provesti na ljetovanju i za to vrijeme potrošiti novca.

"Oko 300 eura", rekla je Ivana Kovačević iz Siska napomenuvši da ide u goste tetki u Rijeku pa stoga ne planira veće izdatke niti mora financirati smještaj.

Većina drugih ne zna točno koliko će potrošiti.

"Sve ovisi o tome kako će biti kad budemo tamo. Tisuću, dvije tisuće eura... ne mogu sada reći", kazala je Ana Šdverk iz Zagreba.

A je li ljetovanje u Hrvatskoj postalo skupo? Na to pitanje većina sugovornika odgovorila je potvrdno, uz opasku da je inače sve postalo preskupo.

"U odnosu na ono kako je bilo prije tri, četiri godine, mislim da je", rekla je Osječanka Dunja Šimić.

Ipak, ima i onih koji smatraju da je u inozemstvu znato jeftinije, a tvrde i da je ukupna usluga bolja.

Više pogledajte u našem videoprilogu...