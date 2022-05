Da nas uvijek nešto može iznenaditi, pogotovo u kriznim vremenima, pokazale su nove cijene piletine. Kilogram filea košta između 85 i 132 kune, što je više od, recimo, kilograma janjetine.

"Imam i dobru penziju i sve, ali to je previše. Cijene su otišle toliko prema gore, to mi je jako puno", komentirala je Angelina iz Zagreba, a njen sugrađanin Rudi dodaje: "Kila pilećih kostiju - tri kune. To nije skupo. Bit će neka juhica, kakva-takva. Na pileći file zaboravi. Sad ćemo malo šparati", kazao je Rudi iz Zagreba.

Jeftinije na tržnicama

Da stvari budu čudnije, cijene na tržnicama, koje su oduvijek slovile kao skuplje, sad su niže nego u trgovinama. Kilogram filea na placu dođe između 62 i 66 kuna.

''Mi zbilja gledamo da to ne ide u nekom prevelikom pravcu. Jako puno ljudi se u zadnje vrijeme razočaralo u trgovačke centre tako da se dosta orijentiraju na tržnice'', rekao je za RTL mesar Siniša Došlin.

Piletina je, u usporedbi s istim razdobljem lani, poskupjela za 17 posto. To je još i dobro, jer su cijene u Mađarskoj više za 40, a u Italiji za čak 60 posto.

''Ogromni problem svih stočarskih proizvodnji je taj enormni rast žitarica i uljarica koji se prelije na stočnu hranu, sad je tu energija, problem je i plavi dizel. Sve to utječe na cijenu. Koliko tu ima špekulacija? Naravno da ih ima kada dolazi do ovakvih tržišnih poremećaja'', kazala je Zvjezdana Blažić, konzultantica za sektor hrane.

Porast troškova proizvodnje

Ništa bolja situacija nije ni s puretinom. Kilogram filea košta 127 kuna. Najgore od svega, cijene peradi neće tako skoro prestati rasti, jer najveće poskupljenje tek dolazi. Proizvođači tvrde da su uslijedila velika poskupljenja i u proizvodnom procesu, zbog previranja na globalnom tržištu.

"Promjene u cijenama sirovina i energenata su drastične. Kukuruz je poskupio 96 posto, pšenica 90 posto, dok je soja poskupjela gotovo 50 posto. Uz to, cijena energenata, koja je također ključan faktor, drastično je porasla. Osim nafte, plin je do sada poskupio više od 60 posto, a električna energija 144 posto. Kao dodatno opterećenje porasli su i troškovi pakiranja samih proizvoda", poručili su iz Vindije.