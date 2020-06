PETROV O VLADAJUĆIMA: Ranijim izborima doveli su građane u nesigurnost, a sada bi im odgoda odgovarala

Na upit treba li zbog povećanja novooboljelih od koronavirusa odgoditi izbore najavljene za 5. srpnja, Petrov je odgovorio da bi to u ovom trenutku odgovaralo vladajućim jer im ‘postotci ne idu u prilog’

Predsjednik Mosta Božo Petrov u četvrtak je u Splitu optužio vladajuće da su odlukom o održavanju izbora tri mjeseca prije roka građane Hrvatske doveli u nesigurnost, a za moguću odgodu izbora je rekao kako bi im to u ovom trenutku i odgovaralo jer im “postotci ne idu u prilog”.

“Oni su odlukom da će otići na izbore tri mjeseca prije roka, odlukom da neće ići u elektroničko i dopisno glasovanje, za što su imali vremena, i ovakvom organizacijom teniskoga turnira, micanjem epidemioloških mjera doveli sve građane Hrvatske u nesigurnost”, rekao je Petrov na konferenciji za novinare na splitskome Peristilu.

‘Vladajućima bi u ovom trenutku išlo na ruku da se izbori odgode’

Po njegovim riječima, isti oni koji su donijeli odluku o održavanju izbora 5. srpnja sada obećavaju 100.000 radnih mjesta, a u svojem su programu prije četiri godine obećali da će napraviti elektroničko i dopisno glasovanje, što se nije dogodilo.

Na upit treba li zbog povećanja novooboljelih od koronavirusa odgoditi izbore najavljene za 5. srpnja, Petrov je odgovorio da bi to u ovom trenutku odgovaralo vladajućim jer im “postotci ne idu u prilog”.

“Vjerujem da bi to vladajućim u ovom trenutku, koji su na tehničkoj razini, i odgovaralo jer vidim da im postotci ne idu u korist, ali meni je dosta toga da oni iskorištavaju građane i da podređuju kompletnu državu uspjehu svoje političke stranke”, rekao je Petrov.

‘Neka snose odgovornost i osiguraju da svi mogu na birališta’

Kako je istaknuo, donijeli su odluku o ranijim izborima jer su smatrali da će zbog toga mati koristi, “a sad im se događa ono na što smo ih upozoravali prije dva mjeseca.”

Oni koji su donijeli odluku neka izvole sada apsolutno svima u Hrvatskoj osigurati ono što im je zajamčeno Ustavom a to jest da mogu izaći neometano na birališta. Sada neka snose odgovornost za svoje postupke i neka nam osiguraju da možemo izaći svi na birališta”, poručio je Petrov. Smatra da će vladajući “sada svim ovim mjerama i informacijama ostaviti dio ljudi kod kuće jer to njima ne odgovara”.

“Ja se nadam da im to neće uspjeti i da će ljudi izaći na izbore”, istaknuo je.

‘Svi trebaju imati ista prava i mogućnosti’

Petrov je rekao kako svi ljudi u Hrvatskoj, neovisno o ulogama koje obavljaju u društvu i politici, trebaju imati ista prava i mogućnosti.

“Ono što se odnosi na bilo koga od nas treba se odnositi i na predsjednika Vlade, i on se treba također ponašati u skladu s preporukama i mjerama koje je donio Stožer, a očito on to trenutno ne radi. Očito se nastavlja njegova politika, ona koju je on izgovorio u Saboru – mogu što hoću. Pa ne može se baš što se hoće i kaznit će ga ljudi zbog toga na izborima”, rekao je Petrov.

Istaknuo je kako se Most zauzima za bolju povezanost otoka s kopnom te za uvođenje dodatnih helikopterskih hitnih službi za otoke. Kandidatkinja Mosta u 10. izbornoj jedinici Ivana Ljulj je istaknula kako se zauzima za poboljšanje položaja umirovljenika u Splitu.

“U Splitu živi 49.978 umirovljenika od kojih 9709 prima mirovinu manju od 2000 kuna”, rekla je Ljulj.

Također je rekla da se zauzima za bolju zaštitu Park-šume Marjana.