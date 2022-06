U posljednjih godinu dana u javnosti su predlagana mnogobrojna imena za Pelješki most – Oliver Dragojević, Libertas, Marko Polo, Most Domovine, Most Europe, Most hrvatske cjelovitosti i slično, a sada je napokon poznato i službeno ime, piše Jutarnji list.

Most koji premošćuje Malostonski zaljev dobio je vrlo jednostavno ime – Pelješac! Da je to i službeno ime potvrđuje i tabla s nazivom koja je prošlog tjedna postavljena na početku mosta na kojoj piše "Pelješac" a ispod imena navedena je njegova duljina – 2404 m.

Davanjem imena "Pelješac" poštivana je i uobičajena praksa da se pri davanju imena infrastrukturnim objektima u pravilu koriste geografski toponimi područja u kojem se objekt nalazi.

Puštanje u promet u drugoj polovici srpnja?

Preostala je još jedna nepoznanica, a to je datum otvaranja mosta za promet, kao i otvaranje dijela nove ceste preko Pelješca koja se spaja na most. Prema neslužbenim informacijama, oni bi u promet trebali biti pušteni u drugoj polovici sljedećeg mjeseca.

Trenutno je najkritičnija situacija s radovima na čvoru Brijesta koji se nalazi na dionici ceste Duboka-Sparagovići, nešto manje od kilometra od mosta Pelješac na samom poluotoku. Radnici tvrtke Strabag pokušavaju ispoštovati rok za njegov završetak, a to je 13. srpnja.

Do tada bi u potpunosti trebala biti završena i spomenuta cesta do Sparagovića. Prema neslužbenim informacijama, dionica ceste od Sparagovića do čvora Prapratno koju gradi grčka tvrtka Avax završena je i u tijeku je tehnički pregled.

Sljedećeg mjeseca u promet će osim mosta biti puštena dionica nove ceste od Duboke do čvora Prapratno. Preostali dio prometnice do čvora Doli u sklopu koje je i obilaznica Stona trebao bi biti završen potkraj ove godine.