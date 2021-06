U stručnost endokrinologa i saborskog zastupnika Milana Vrkljana nezadovoljna pacijentica nikad nije sumnjala. Već deset godina njegova je pacijentica no posljednje četiri, tvrdi žena koja je RTL-u poslala pismo s molbom da ostane anonimna jer je ovisna o daljnjem liječenju na endokrinologiji, svojeg liječnika nije ni vidjela ni čula. No, svugdje na njenim nalazima stoji samo njegovo ime, ne i ime osobe koja ju je doista i pregledala, pa se pita kako liječnik može biti u Saboru i u isto vrijeme potpisan na njezinu povijest bolesti?; Zar nije odgovoran za nju i za napisano?; Zar ona kao pacijent treba imati povjerenja u ovakvo liječenje?".

Ukupna primanja oko 26.500 kuna

Milan Vrkljan posao u Saboru obavlja volonterski. Prima plaću iz bolnice i s Medicinskog fakulteta. Kako javlja RTL Danas, zajedno oko 26.500 kuna. A nalaze i preglede, barem kada je ova pacijentica koja je u pitanju pacijentica koja je ovu pritužbu poslala, odrađuje netko drugi.

Iz Hrvatske udruge pacijenata, kažu kako je ovo jedan od problema na koji ukazuju godinama.

'Ja bih se čak usudio reći da je to kriminalno djelo'

''To nije u redu. Ja bih se čak usudio reći da je to kriminalno djelo za lažno predstavljanje. Po zakonu o zaštiti prava pacijenata svaki pacijent ima pravo na punu informaciju. Tko mu pruža uslugu, s kojim referencama i tako dalje. Poglavito, ne bi se smjelo događati da netko potpisuje otpusna pisma, a nije ni vidio pacijenta'', kazao je Mario Drlje, predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata te je upitao: ''Tko je točno nadležan da ih kontrolira kad su došli, kad su otišli, koliko su obavili pretraga i tako dalje?'. To bi trebao raditi HZZO, čiji je posao provoditi redovne i izvanredne kontrole.

Vrkljan ne želi komentirati, a bolnica zaprimila prijavu

Na upit RTL-a kako komentira ove pritužbe prof. Vrkljan u telefonskom razgovoru je rekao da on, kao šef najvećeg zavoda u državi i sa svojih 30 godina iskustva ne želi komentirati pojedinačne izjave pacijenata. No pred kameru nije želio. Iz bolnice su potvrdili za RTL Danas da su i oni primili prijavu protiv spomenutog liječnika.

''Pokrenut je postupak za utvrđivanje eventualnih nepravilnosti navedenih u anonimnoj pritužbi. KBC Sestre milosrdnice provjerit će sve navode iz dostavljene anonimne pritužbe i po potrebi poduzeti odgovarajuće mjere'', poručio je Zoran Vatavuk, v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.

Nije mu prvi put

Nije ovo prvi put da se propituje rad Milana Vrkljana. Tako je bivši ravnatelj Vinogradske bolnice Mario Zovak na novinarski upit još iz siječnja odgovorio da je u četiri mjeseca točnije, u 120 dana, Milan Vrkljan na poslu bio samo četiri puta po dva do tri sata, ali nije sudjelovao u vizitama, radu s pacijentima i jutarnjim kolegijima.