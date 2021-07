S jugozapada u naše krajeve počeo je pristizati i pustinjski pijesak, a ima i oblaka koji ponegdje, uglavnom na sjevernom Jadranu, donose kišu. U nastavku ponedjeljka nestabilnog vremena bit će na sjevernom i srednjem Jadranu, u gorju, a možda i ponegdje u zapadnim krajevima, piše N1. Prema večeri u dijelovima Istre i na riječkom području moguća je pokoja nevera.

Pljuskovi i vrućina

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će biti vrlo vruće, osobito oko 16 sati kada će živa u termometru dosegnuti 33 Celzijeva stupnja, u Slavoniji i do 35. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a ponegdje bi moglo biti i kratkotrajnih pljuskova, javlja RTL.

Najtopliji dio Hrvatske bit će Dalmatinska zagora, makar ni u ostatku Dalmacije neće biti ugodno, uz temperature od 32 do 35 stupnjeva i naoblaku iz koje bi u moglo biti pljuskova, poglavito na sjevernom Jadranu i u gorju.

Od srijede stabilnije i još toplije

U utorak će se nastaviti nestabilno vrijeme na zapadu zemlje. Moguće su izraženije nevere s jačim pljuskovima i grmljavinom. No, sve će se stabilizirati od srijede, kada se očekuje sunčano, vedro, pa i vruće vrijeme. Naime, temperature noću bit će vrlo visoke, a danju će se penjati do 36 stupnjeva. Uz to, vjetra gotovo da i neće biti, pa će biti još nepodnošljivije.

DHMZ je izdao upozorenje visokog stupnja za grmljavinsko nevrijeme i vrućinu, s obzirom na to da ulazimo u četvrti toplinski val.