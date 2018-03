OTKRIVENA VELIKA OBMANA CRKVE? HRVATSKI TJEDNIK TVRDI: ‘Kaptol je prevario Papu, Stepinac nije ubijen’

Alojzije Stepinac nije ubijen niti zlostavljan od strane komunističkog režima. Umro je od poliocitemije, točnije, raka krvi, pokazalo je to otkriće koje se tiče rada Vatikanske komisije za dijalog katolika i pravoslavaca, piše Nacional u novom broju.

Papa Ivan Pavao XXIII. u lipnju 1959. primio je u audijenciju liječnika koji je liječio Alojzija Stepinca. Doktor Riessner pojasnio je Papi od čega zagrebački nadbiskup boluje te da će od te bolesti umrijeti.

‘Nisu ga zračili ni mučili’

Nacional piše da se radilo o raku krvi i u tekstu dodaje da to ekskluzivno otkriće o Stepinčevoj bolesti od koje je i preminuo, dokazuje kako on nije ubijen. To opovrgava i navode da su Stepinca u zatvoru u Lepoglavi zračili i da je njegova smrt posljedica smrtonosnih zraka.

‘Juraj Batelja i cijela bulumenta katoličkih propagandista koji tvrde da je “Stepinac ubijen”, teško obmanjuju najprije hrvatske katolike, a zatim cijeli svijet’, piše Nacional.



Sud poništio presudu iz 1946.

Podsjetimo, zagrebački Županijski u srpnju je u cijelosti poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu kojeg su komunističke vlasti 1946. osudile na 16 godina zatvora i prisilnog rada te petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava.

Reviziju presude zatražio je nadbiskupov nećak Boris Stepinac koji je ranije najavio izjavu nakon objavljivanja odluke. Stepinca je u rujnu 1946. tadašnje Javno tužilaštvo NR Hrvatske, temeljem “Zakona o krivičnim djelima protiv naroda i države”, optužilo da je surađivao s talijanskim i njemačkim okupatorom te ustaškim režimom u NDH, za nasilno katoličenje pravoslavaca, za pomaganje ustaškom režimu, ali i neprijateljsku propagandu nakon kraja rata. Presudu je 11. listopada 1946. donio Vrhovni sud koji ga je proglasio krivim po svim točkama optužnice.

