Morski.hr, koji redovito izvještava o protuzakonitoj okupaciji pomorskog dobra, iznio je još jedan takav slučaj, ovoga puta u mjestu Slano.

U ovom pitoresknom mjestu dubrovačkog primorja, svega nekoliko metara od ispostave Lučke kapetanije - institucije zadužene za sankcioniranje te naređivanje uklanjanja nezakonitih prepreka - nalazi se jedna upravo takva, upozorio je profesor Igor Legaz, koji je nedavno od uzurpacije oslobodio teritorij pomorskog dobra ispred vile Elite u Dubrovniku.

Profesor Legaz je, naime, u Slanom na prostoru ogromnog javnog uređenog mjesnog kupališta nedaleko hotela Admiran zatekao zagrađeno ogromno područje obale. Da bi "prođirao" po plaži, Legaz je morao preskočiti željeznu ogradu na istočnoj strani plaže, u centru mjesta, a cijeli slučaj je zabilježio kamerom.

Ekspresno otključali vrata

"Prema načinu kako je ograda postavljena lako je zaključiti da je baš uprava hotela Admiral financirala montiranje ograde kako bi spriječila ili (barem) ograničila ljude u korištenju mjesne plaže", upozorava Legaz koji je o svemu snimio te objavio video nakon čega je hotel uklonio lanac te otključao vrata ograde i tako omogućio svima nesmetano kretanje obalom u zoni javnog mjesnog kupališta.

Time, ipak, problem nije riješen.

"Treba oba raštila demontirati, a dijelove ograda, između raštila i mora, valja odstraniti. Izuzetno nakaradan je 'rep' na istočnoj ogradi, koji strši nad morem", kaže profesor Legaz koji je najavio i novu akciju oslobađanja hrvatskog teritorija od okupacije.

Lučki kapetan ništa nije vidio

Kapetan lučke ispostave Dubravko Vuković kaže da o okupiranom pomorskom dobru nije imao saznanja te da mu to nitko nije prijavio. Za sva ostala pitanja, novinare je uputio na grad Dubrovnik.

Predsjednik uprave hotela Pero Vićan, kazao je za Morski.hr pak da on nije vlasnik hotela, kako mnogi misle, te da vlasnik nije okupirao pomorsko dobro.

"Ništa nije okupirao. Mogu li vas zamoliti, predložiti da dođete i obiđete resort s ljudima itd. Jer vi već idete sa svojom pretpostavkom da je to tako. Ja vam kažem da to nije tako. Mi ništa nismo okupirali i svi građani na četiri mjesta mogu ući na plažu, ali ne mogu proći cijelu recepciju. To je kao da u hotelu Excelsior svi preko lifta idu na plažu. Ima ulaz gdje se ulazi, a mi ih imamo četiri. Plaža je toliko velika da na njoj može biti ogroman broj ljudi. Razumijete? To je posljedica nekih igara…", kazao je Vićan.

Također je negirao da se ispred kompleksa nalazi ograda koja zagrađuje čitav prostor pomorskog dobra.

"Ako mislite na onu prema centru mjesta, onda ona zagrađuje da tuda ne mogu ići ljudi, ne znam tko… Vi znate da je puno nedobronamjernih ljudi koji borave u Hrvatskoj i svakom hotelu. Nije to ulaz za nikoga. Vi niste bili na terenu, pa imate krivu predodžbu", kazao je Vićan.

POGLEDAJTE VIDEO: Dubrovnik kreće u borbu s uzurpatorima javnog pomorskog dobra. Gradonačelnik: 'Uklonit ćemo sve nelegalne objekte'

Ipak će ukloniti ogradu?

Nakon što mu je novinar pojasnio da ništa na pomorskom dobru ne smije sprječavati građanima prolaz te da hotel za to ne posjeduje dozvolu i koncesiju, Vićan je ustvrdio da vjerojatno nije među koncesionarima koji imaju odobrenje za ograđivanje uz ili bez naplate, ali da će "sada pokrenuti taj proces".

Nakon što mu je novinar objasnio da to neće biti moguće, jer su prethodne dozvole dobivene po starom zakonu, dok novi zakon isključuje koncesije koje uključuju ograđivanje mora i pomorskog dobra, Vićan je ustvrdio da onda ipak neće dobiti dozvolu te da će učiniti sve što po zakonu moraju učiniti, čak i ako to znači ukloniti ogradu.

"Sve ono što po Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama moramo učiniti, mi ćemo napraviti", zaključio je Pero Vićan.