Odbrojavanje je gotovo - Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj počinje danas kao i san o osvajanju europskog trona za 24 reprezentacije koje su se plasirale na turnir. Među njima je i Hrvatska koja svoju prvu utakmicu igra protiv Španjolske u subotu.

Očekuje se da će Berlin za prvu utakmicu Vatrenih "okupirati" oko 100.000 hrvatskih navijača, a da će njih čak 20.000 tisuća navijati s tribina. Ako ste se uspjeli dokopati ulaznica za prvu utakmicu Luke Modrića i društva ili planirate navijati iz fan zone kod Brandenburških vrata, Hrvatski autoklub pripremio je itinerar i korisne putne informacije kako biste do berlinskog olimpijskog stadiona stigli sretno i sigurno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što napraviti prije polaska?

Kao i prije bilo kojeg drugog polaska na put, bilo bi dobro da napravite osnovni pregled ispravnosti vašeg vozila. Tu se ubraja provjera razina motornog i filter ulja, rashladne i kočione tekućine kao i tekućine za pranje vjetrobranskog stakla, stanje brisača i tlaka u gumama.

U svom prtljažniku trebali biste imati rezervnu gumu, žaruljice i osigurače, kao i sigurnosnu opremu (s reflektirajućim prslukom, trokutom i kutijom prve pomoći).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovom slučaju bit će potrebno instalirati i neke aplikacije na vaš mobitel, a svakako je to uputno učiniti unaprijed da biste na putu imali što manje 'praznog hoda'. Ako se putem ipak dogodi situacija zbog koje vam je potrebna pomoć na cesti odahnut ćete imate li europski model članstva u Hrvatskom autoklubu (https://www.hak.hr/clanstvo/ ). Instalirat ćete na mobitel HAK aplikaciju i unijeti vaše osobne i članske podatke što će olakšati potencijalnu komunikaciju s Kontaktnim centrom u Zagrebu. Memorirajte u mobitel i broj Kontaktnog centra za poziv iz inozemstva +385 1 1987", poručili su iz HAK-a.

Putovanje od skoro 15 sati

Ako na ovo euro avanturu krećete iz Splita, do Berlina ćete prevaliti 1450 kilometara. Iz Rijeke je taj put nešto kraći, odnosno 1120 kilometara, iz Osijeka 1110 kilometara, Zagreba 1050 kilometara. U optimalnim okolnostima put će trajati 15, odnosno 11 ili 12 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U to treba uračunati stanje prometa u realnom vremenu, krećete li na put, primjerice, u petak navečer, veće gradove i centre veće prometne opterećenosti proći ćete bez većih smetnji jer je neradni dan i manje je vozila na cestama koja "komjutiraju" Autobahnom, no brojne zone privremene regulacije zbog radova na cestama U Sloveniji, Austriji i Njemačkoj nećete moći izbjeći.

Zabrana za teretna vozila u Austriji kreće subotom od 15 sati i traje do nedjelje do 22:00 sata, a u Njemačkoj u nedjelju od ponoći do 22:00 sata što znači da će neki prikoličar ili tegljač vjerojatno "vući" kolonu kroz zonu radova jer su suženi traci preuski za paralelnu vožnju uz njih. "Sve to može promijeniti okvirno vrijeme putovanja, pa prije polaska dobro procijenite vlastite resurse izdržljivosti. Je li suvišno naglasiti da na put ne krećete odmah po završetku radnog vremena, odmorite se, ispraznite glavu od tjednog stresa, odspavajte i obnovite energiju prije puta. Na cesti ste odgovorni za svoj život i živote svih ostalih koji su na cesti istovremeno s vama", upozoravaju iz HAK-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na umu treba imati i eventualne probleme s parkiranjem i gužvama na prilaznim cestama stadionu. No, poznavajući organizirane Nijemce, mogu se očekivati velika besplatna parkirališta na rubnim dijelovima grada uz organizirane transfere do stadiona.

Evo i koliko će vas sve to koštati:

VINJETA ZA SLOVENIJU ( 7 DANA): 16,00 €

TUNEL KARAVANKE (SLO/A): 8,20 €

VINJETA ZA AUSTRIJU (10 DANA): 11,50 €

AUSTRIJA TAUERNAUTOBAHN: 13,50 €

EKOLOŠKA VINJETA BERLIN (za dizelske motore): 19,50 €

Ukupna cijena cestarina (tunelarine i eko vinjeta) iznosi 68,70 € u jednom smjeru, a povratno morate platiti samo Tauernautobahn i Karavanke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijene goriva (na dan 12. lipnja 2024.)

Slovenija:

EUROSUPER 1,51 €

EURODIESEL 1,48 €

Austrija:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EUROSUPER 1,62 €

EURODIESEL 1,59 €

Njemačka:

EUROSUPER 1,83 €

EURODIESEL 1,63 €

POGLEDAJTE VIDEO: Svi u niskom startu: Počinje euro, gigantska zastava i navijači već u Njemačkoj