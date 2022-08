Jedna od najvećih i najfrekventnijih tržnica u Zagrebu, popularni Trešnjevački plac, već tjednima je prilično neuredna i zapuštena. Rekao nam je to Silvije Devald, koji zajedno sa suprugom vodi OPG i dugogodišnji je zakupnik tržnog mjesta, odnosno klupe na spomenutoj tržnici gdje prodaje svoje proizvode. Kaže kako se ovoga ljeta stanje uređenosti higijene na tržnici konstantno pogoršava.

"Kap koja je prelila čašu je potpuno odustajanje od čišćenja placa. Tržnica već danima nije pometena, a Uprava tržnice tvrdi da nemaju radnika i da do daljnjega neće čistiti. Naravno, korištenje se i dalje naplaćuje u punom iznosu i ne nudi nam se nikakvo rješenje niti kompenzacija", rekao nam je Devald u telefonskom razgovoru.

'Kupci sve to primjećuju, past će nam promet'

On i drugi zakupnici svakoga jutra sami pometu prostor oko svojih klupa jer, kako kaže, ne žele dočekati kupce u neredu i prljavštini. No, dodaje, ima dosta klupa koje nisu zakupljene pa oko njih nitko ne čisti.

"Sve to sigurno primjećuju i kupci. Ionako je dio njih nezadovoljan neizbježnim rastom cijena, a sada će i prljavština utjecati da se smanji broj kupaca i ukupni promet", smatra Devald.

On je na tržnici samo subotom i nedjeljom, ali drugi kolege zakupnici kažu mu da je takvo stanje čitavog tjedna. I traje već tjednima.

Umjesto petorice, tržnicu čiste samo dvojica čistača

Također kaže kako su on i drugi zakupnici voditelju Tržnice predložili da sami čiste prostor oko svojih klupa (što, praktički, već čine), ali da im to zauzvrat bude nekkao kompenzirano, primjerice smanjenjem iznosa zakupa. No, njihov prijedlog je odbijen.

Upravi Tržnica Zagreb poslali smo upit o ovome problemu, a odgovor ćemo naknadno objaviti. Neslužbeno doznajemo da je broj čistača na toj zagrebačkoj tržnici doista značajno smanjen zbog odlaska ljudi pa umjesto dosadašnjih pet čistača tržnicu popodne čiste samo dvojica.