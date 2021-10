Portal Cijenegoriva.info na svojim je društvenim mrežama objavio neslužbenu informaciju da bi cijene goriva sutra opet mogle porasti.

Kako javljaju, spremnik od 50 litara benzina mogao bi biti skuplji za 13 kuna, dok bi prosječni spremnik dizela mogao bi bi biti skuplji za 19,5 kuna.

Prema informacijama, poskupit će i plin, pa bi prosječni spremnik LPG-a od sutra mogao biti skuplji za 15 kuna.

"Osnovni razlog za poskupljenje derivata na domaćem maloprodajnom tržištu je porast cijena sirove nafte na međunarodnim tržištima. Kod nas je sustav formiranja cijena derivata slobodan u smislu da opskrbljivači formiraju slobodno cijene, na temelju cijena uvozne sirove nafte i uvoznih naftnih derivata", objasnio je za Index Igor Dekanić, profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu.

Naftni stručnjak DavorŠtern prošlog je tjedna u Dnevniku Nove TV objasnio zašto cijene goriva u posljednje vrijeme stalno rastu.

"Činjenica je da je nafta zadnjih tjedana nešto poskupljuje, došlo je do porasta industrijske aktivnosti, prvenstveno u Europi. 0,31 posto porasla je i potrošnja stanovništva, tako da je došlo do veće potražnje i time do većih cijena", rekao je Štern.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

'Trošarine nisu nedodirljive'

Trošarine nisu nedodirljive, rekao je u ponedjeljak ministar financija Zdravko Marić odgovarajući na pitanja novinara razmatra li Vlada smanjivanje trošarina radi ublažavanja cjenovnog udara na građane zbog raznih poskupljenja, a prije svega poskupljenja goriva.

Na pitanje postoji li mogućnost za korekciju trošarina, odnosno jesu li trošarine nedodirljive, Marić je nakon sastanka s francuskim poslodavcima odgovorio kako ništa nije nedodirljivo.

Trošarine imaju značajan udjel u cijeni goriva u Hrvatskoj.

"Ništa nije nedodirljivo, sve je predmet rasprava. Ako smatramo da ćemo tako polučiti neke efekte, na to smo spremni”, kazao je Marić napominjući kako su protekle godine pokazale da ništa nije nedodirljivo.

"U ovom trenutku ne bih potvrdio niti odbacio bilo koju od opcija", istaknuo je.

“I mi smo građani, i ja odem u dućan i vidim kolika je cijena jestivog suncokretovog ulja ili artikla druge vrste", rekao je napominjući kako će se vidjeti kako će se stvari razvijati, kakve će biti preporuke EK-a i ponašanje EU-a.

Ne odstupamo od prosjeka

Problemi u globalnim lancima opskrbe i transportu, rast cijene sirovina, poglavito energenata, kako je kazao, doveli su do toga da na izravan, a onda i neizravan način, u nekoliko zadnjih mjeseci Hrvatska i EU bilježe stope inflacije koje su najviše od 2012. ili 2013. godine.

No Marić je kazao kako Hrvatska ni po ničemu ne odstupa od prosjeka, odnosno i dalje je nekih 0,2 postotna boda niži od prosjeka EU-a.