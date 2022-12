Od 1. siječnja Hrvatska ulazi u eurozonu, a sve što smo do sada plaćali u kunama od toga dana plaćat ćemo u eurima. Zbog nove valute, mijenja se i niz cijena i tarifa koje smo do sada plaćali, između ostalog i iznosi cestarina na našim autocestama.

Hrvatske autoceste na svojim su službenim stranicama već objavile cijene u eurima koje na snagu stupaju od 1. siječnja 2023. godine, a dobra vijest za vozače je što ćemo s prelaskom na euro cestarinu plaćati manje. Naime, Hrvatske autoceste zaokružile su cijene cestarina, a kako bi lakše vraćali kusur na naplatnim postajama, cijene u eurima kada ih preračunate po konverzijskom tečaju 1 € = 7,53450 kuna nešto su manje.

HAC zaokružio cijene

Primjerice, ako uđete na autocestu osobnim automobilom na ulazu Sveta Helena te izlazite u Kominu, do sada se taj put naplaćivao 10 kuna, dok će od Nove godine to iznositi 1,30 eura. Preračunate li kune u eure po fiksnom tečaju, cijena te dionice cestarine trebala bi biti 1,33 eura, što znači da je cestarina smanjena za 0,03 centa odnosno za 23 lipe.

Od Zagreba do Karlovca osobni automobili sada su plaćali 19 kuna, dok će se od Nove godine plaćati 2,52 eura, odnosno dva centa manje. Za devet centi, odnosno 68 lipa smanjen je iznos cestarine od Zagreba do Rijeke, a isto toliko manje će se plaćati na dionici od Zagreba do Posedarja.

Od Zagreba do Bregane do sada plaćamo sedam kuna, a od siječnja će cestarina za tu dionicu iznositi 0,90 eura, odnosno tri centa manje. Devet centa manje plaćat će osobni automobili i za dionicu Zagreb-Osijek, a toliko manje plaćat će se i za dionicu Zagreb-Čarapine.

Osim za cestarinu, iznosi na manje zaokruženi su i za prometne prekršaje, pa je tako primjerice za prekršaje za koje je bila propisana kazna 300 kuna, sada propisana kazna 30 eura, što kada preračunate u kune po konverzijskom tečaju iznosi 226,04 kune.