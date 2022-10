Od 1. siječnja mijenja se valuta u Hrvatskoj, a te će promijene donijeti i neke izmjene oko kazni za prometne prekršaje. Zakonodavac je u rujnu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisao kazne u eurima, a zakon stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Kako piše Revija HAK, nove kazne koje su navedene u zakonu nisu preračunate po tečaju po kojem će se službeno valuta preračunavati, a dobra vijest za vozače je da će kazne biti manje.

Konkretni primjer je prestrojavanje, pretjecanje, vožnja unatrag. Zakon kaže kako vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom - uključiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukružno, voziti unatrag - ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u promet ili imovinu. Za kršenje te odredbe zakon kaže da će se vozač kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna, a zakonodavac sada u zakonskim izmjenama navodi da se to mijenja u 130 eura. Preračunamo li to po fiksnom tečaju po kojem će se mijenjati, 130 eura iznosi 979,48 kuna!

Sve kazne su zaokružene

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 300 kuna sada je propisana kazna od 30 eura (u kunama to iznosi 226 kuna, za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 500,00 kuna sada je propisana kazna od 60 eura (452 kune), za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 700 kuna sada je propisana kazna od 90 eura, a za prekršaje koji su se do sada kažnjavali s 1000 kuna, kazna će biti već spomenutih 130 eura.

Kad je riječ o odredbama koje propisuju kaznu od 1500 do 5000 kuna tu se iznos mijenja na način da se definira kako je riječ o kazni od 190 do 660 eura. Za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 2000 kuna sada je propisana kazna od 260 eura. Ako je za pojedine prekršaje bila propisana kazna u rasponu od 2000 do 5000 kn sad je propisana od 260 do 660 eura.

Kada je riječ o odredbi koja propisuje mogućnost izricanja kazne u iznosu od 3000 do 5000 kuna to je transformirano u kaznu u iznosu od 390 do 660 eura, dok dosadašnja kazna od 5000 do 15.000 kuna postaje kazna od 660 do 1990 eura. Dosadašnji raspon kazne od 3000 do 7000 kn zamjenjuje se s rasponom od 390 do 920 eura.

U odredbama koje propisuju kaznu u iznosu od 10.000 do 20.000 kn ti iznosi se mijenjaju tako da se utvrđuje kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura, a kada je u pitanju propisana kazna u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna ona se mijenja u iznos od 1320 do 3980 eura.

Prolazak na crveno od 1. siječnja koštat će vas od 390 do 920 eura, a primjerice prekoračenje brzine za više od 50 km na sat u naselju platit ćete od 1320 do 2650 eura.